Angelina Jolies und Brad Pitts Sohn Pax nach schwerem Unfall im Spital

Pax Jolie-Pitt nach Unfall ohne Helm in Spital behandelt

Die Ärzte befürchteten zunächst eine leichte Gehirnblutung. Das volle Ausmaß seiner Verletzungen ist derzeit aber noch unbekannt. Berichten zufolge befindet sich Pax in einem stabilen Zustand. Laut Page Six werde er voraussichtlich am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen.

Pax Thien Jolie-Pitt wurde am 29. November 2003 in Vietnam als Pham Quang Sang geboren und wuchs zunächst in einem Waisenhaus auf. Er ist eines von sechs Kindern des ehemaligen Hollywood-Traumpaars Angelina Jolie und Brad Pitt. 2007 hatte zunächst Jolie den damals Dreijährigen adoptiert, ein Jahr später adoptierte ihn dann auch Pitt. Inzwischen gilt das Verhältnis zwischen Pax und seinem Vater als zerrüttet