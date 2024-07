Brad Pitt: Für Ines de Ramon legt er eine unappetitliche Angewohnheit ab

Vor einiger Zeit verbreitete eine Boulevardzeitung das Gerücht, dass die Körperhygiene von Brad Pitt zu wünschen übrig lässt - das soll sich erst so richtig geändert haben, als seine neue Freundin Ines de Ramon in sein Leben getreten ist.

Es hieß, Pitt würde sich lediglich für wichtige Events herrichten. Der Gerichtsstreit soll ihm zugesetzt haben, weswegen Pitt in seiner Freizeit lange Zeit kaum darauf geachtet habe, sein Äußeres zu pflegen. "Er kann immer noch den Stil einschalten und sich selbst herausputzen, wenn er muss, aber in seiner Freizeit scheint Brad stolz darauf zu sein, schmuddelig und faul zu sein", wurde eine anonyme Quelle zitiert. "Er trägt wochenlang die gleiche weite Hose und das gleiche Hemd, ohne sie zu waschen, kümmert sich nicht um die Pflege und verzichtet sogar auf Deo."

Dass Brad Pitts Körperhygiene zu wünschen übrig lassen soll, hatte bereits sein ehemaliger Mitbewohner Jason Priestley behauptet, als er angab, Pitt würde manchmal tagelang ohne Duschen auskommen.

Die beiden wohnten 1987 vorübergehend in Los Angeles zusammen. Anfang des Jahres erinnerte sich Priestley in einem Interview an ein Spiel, das er mit seinen Mitbewohnern gespielt hatte, um zu sehen, wer am längsten ohne Dusche lebte. "Brad hat immer gewonnen, Brad", erzählte der "Beverly Hills 90210"-Star. "Ich glaube nicht, dass er es immer noch so macht, aber damals konnte er lange ohne Duschen auskommen."