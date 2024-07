Shannen Doherty: Behandelnder Arzt gibt Einblicke in ihre letzten Stunden

Doherty hatte ihre Brustkrebserkrankung bereits 2015 öffentlich gemacht. 2023 wurde der Schauspielerin ein Gehirntumor entfernt. "Am Samstag hat sie nach vielen Jahren ihren Kampf gegen den Krebs verloren", bestätigte Dohertys Verlegerin dem People-Magazin.

Doherty hatte sich bis zum Schluss hoffnungsvoll gegeben. Erst kürzlich hatte sie von einer neuen Krrebsbehandlung berichtet, die zu einem "Wunder" geführt hätte. "Nach der sechsten oder siebten Behandlung konnten wir tatsächlich feststellen, dass die Blut-Hirn-Schranke durchbrochen wurde", berichtete die Schauspielerin in einer Folge ihres Podcast "Let's Be Clear" im Gespräch mit ihrem Radioonkologen Dr. Amin Mirhadi.

Einer, der Doherty in den letzten Stunden vor ihrem Tod beistand, war ihr langjähriger Onkologe Dr. Lawrence D. Piro.

Dohertys Zustand hat sich in den Wochen verschlechtert

Der Geschäftsführer des Angeles Clinic and Research Institute in Santa Monica, der durch die Entwicklung neuer Krebsmedikamente weltweite Anerkennung erlangt hat, erzählte im Interview mit dem Magazin People über die letzten Momente des Serien-Stars.

"Wir haben weitergemacht, bis wir nicht mehr konnten", sagte er über die Krebstherapie. "Sie wollte die Behandlung fortsetzen und sich durchkämpfen, auch wenn sich ihr körperlicher Zustand ein wenig verschlechtert hatte. Und das taten wir auch."

Shannen Doherty sei eine Kämpfernatur gewesen und habe sich stets optimistisch gezeigt. Die Hoffnung auf eine Heilung wollte sie nicht aufgeben, "weil man das glauben will".

Tatsächlich habe sich der Zustand der Schauspielerin in den vergangenen Wochen aber rapide verschlechtert.

"Da wurde klar, dass es in eine andere Richtung ging", erzählte der Mediziner.

Doherty sei am Tag ihres Todes von ihren Liebsten umgeben gewesen.

"In den letzten Stunden war sie an einem Ort, an dem sie sich sehr wohl fühlte und schlief, und sie war von einigen ihrer engsten Freunde umgeben", berichtet der Okologe. "Das Zimmer war von einer ausgewählten Gruppe von Freunden umgeben, die ihr viel Fürsorge und Unterstützung zukommen ließen. Es war düster und traurig, aber auch schön und liebevoll. Das Schwierigste daran war, dass sie nicht bereit war zu gehen, weil sie das Leben liebte."