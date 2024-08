Scheidung nach 13 Jahren: Ski-Star Maria Höfl-Riesch gibt Trennungsgrund bekannt

"Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen", erklärte Maria Höfl-Riesch auf Instagram.

Auch den Grund für die Trennung verriet der ehemalige Sport-Star: "Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt."

In dem gemeinsamen Statement teilte das Noch-Ehepaar außerdem mit, dass es sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleibe. "Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen", so Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl, die ihrem Posting ein gemeinsames Foto hinzufügten.