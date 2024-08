Ski-Superstar Marcel Hirscher bestätigt neue Liebe

Alles neu beim achtfachen Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher (35). 2019 stellte er seine Rennski in den Stall, um danach seine eigene Skimarke "Van Deer" aufzubauen.

Jetzt will er es aber wieder wissen und wird in der kommenden Saison wieder im Ski-Weltcup an den Start gehen – diesmal zwar nicht für Österreich, sondern für die Niederlande, der Heimat seiner Mama. Bereits am 9. August reist er für Materialtests, Training und die ersten Renneinsätze seit seinem Rücktritt vor fünf Jahren Pause nach Neuseeland.

2021 hat sich Hirscher auch nach 12 Jahren Liebe von seiner Ehefrau Laura "in gutem Einvernehmen" getrennt. Seine beiden Kinder sind sein Ein und Alles. "Mit Kindern merkt man dann schon: ‚Worum geht’s jetzt eigentlich?‘ Darum, dass man zwei Hundertstel schneller oder langsamer ist, oder ob es den Kids gut geht, dass sie gesund sind, wachsen, gedeihen und sich entwickeln können. Und das relativiert natürlich den Wahnsinn dann schon sehr stark", sagt er im Ö3-Talk mit Tom Walek (zu hören am kommenden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr).

Und noch etwas Neues gibt‘s in seinem Leben – nämlich eine neue Liebe. In der Fußgängerzone in Amsterdam wurde er vertraut mit einer dunkelhaarigen Schönheit gesichtet. Der KURIER fragte beim gebürtigen Salzburger nach.

© Privat Marcel Hirscher mit seiner neuen Freundin

"Ein etwas unglücklicher Schnappschuss von einem glücklichen Paar – und ja, der Typ in der Mitte, das bin ich", nimmt Marcel Hirscher das Papparazzi-Foto mit Humor und bestätigt, längst wieder vergeben zu sein. Viel mehr lässt sich der Ski-Superstar und Unternehmer (Mitgründer und -Eigentümer des Textillabels „The Mountain Studio“ und der Skifirma VAN DEER-Red Bull Sports), der mit Privat- und Familienangelegenheiten in der Öffentlichkeit prinzipiell äußerst zurückhaltend umgeht, über sein neues Liebesglück aber nicht entlocken.

Nur so viel: "Wir sind zwei von ungefähr 4,4 Millionen Menschen in Österreich, die in einer Partnerschaft leben – mehr gibt´s dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Privatleben heißt ja wahrscheinlich Privatleben, weil es die meisten lieber privat leben... Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem das respektiert und verstanden wird." Dem Vernehmen nach hat Marcel Hirscher seine neue Partnerin, die Österreicherin ist, im Jahr 2022 kennen- und lieben gelernt.