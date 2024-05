Comeback läuft auf Hochtouren: Hirscher macht keine halben Sachen

Einen Champions-Bonus kennt man beim internationalen Skiverband nicht. Weshalb sich Hirscher, um in die Nähe einer Weltcup-Startberechtigung zu gelangen, zuerst zum Punktesammeln mit niederländischer Lizenz bei kleinen FIS-Torläufen in Neuseeland nach oben carven muss.

August-Rennen in der südlichen Hemisphäre hatte es – zum ersten und bis heute letzten Mal – im Weltcup 1989 gegeben. Im Geburtsjahr von Marcel Hirscher, als in Thredbo (Australien) der Deutsche Armin Bittner den Slalom gewann und Bernhard Gstrein Dritter wurde. Und als es bei Frauen-Speedrennen für den ÖSV einen Sieg durch Anita Wachter und zwei dritte Plätze durch Petra Kronberger und Veronika Wallinger im argentinischen Las Lenas gab.

Möglicherweise bleiben Hirscher auch Starts in Südamerika nicht erspart. Obwohl er (wie sein Trainervater Ferdinand) weite Flüge lieber vermeiden würde. Der Klimawandel gibt auch ihm zu denken. So lässt er eine Ski-Fabrik (mit Red-Bull-Unterstützung) in einem Lammertaler Steinbruch bei Scheffau errichten. Wo Umweltsünden am ehesten vermeidbar sind.