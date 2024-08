Lopez "wütend" und "gedemütigt": Warum Affleck Einreichung der Scheidung zurückhält

Trennungsgerüchte halten sich hartnäckig und Insider packen Details über vermeintliche Gründe für das Liebes-Aus aus, während sich die beiden Stars weiter eisern in Schweigen hüllen.

Scheidungsdokumente "abgeschlossen, aber noch nicht eingereicht"

Mehrere Quellen behaupten laut Daily Mail, die Scheidungsdokumente des Paares seien bereits "abgeschlossen, aber noch nicht eingereicht", nachdem ein letzter Versöhnungsversuch in den letzten Wochen gescheitert sei. "Sie warten auf den richtigen Moment, um sie einzureichen", so ein Insider. "Zu diesem Zeitpunkt werden sie eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, in der sie darlegen, wie sehr sie einander lieben und wie sie dafür gekämpft haben, dass es klappt, es aber nicht geschafft haben."

"Ehrlich gesagt, am Ende konnten sie sich nicht auf einen Kompromiss einigen", fügt der Insider über das drohende Ehe-Aus hinzu. "Was sie vorher hatten, ist weg und sie haben es beide akzeptiert."