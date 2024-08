Leah Remini gegen Affleck: Warum sich Lopez' Freundin einmischte

"Seine Einstellung war: 'Ich werde nichts sagen", so ein Insider. "Er kennt Jennifer und wusste, dass sie ihn heiraten würde, egal was passiert. Was hat es also für einen Sinn?", sich gegen die Beziehung auszusprechen.

Leah Remini warnte Lopez davor, Affleck zweite Chane zu geben

Anders hingegen verhielt es sich mit Lopez' Verhältnis zu ihrer ehemaligen besten Freundin Leah Remini, die sie über ihren Ex-Mann Marc Anthony kennengelernt hatte. Diese soll Lopez ausdrücklich davor gewarnt haben, sich ein weiteres Mal auf Affleck einzulassen - mit dem Resultat, dass ihre Freundschaft zerbrach.

Einem Insider zufolge soll Remini Lopez gebeten haben, zunächst darüber nachzudenken, warum ihre einstige Liaison mit dem Filmstar in erster Linie gescheitert war, bevor sie der Beziehung nochmal eine Chance gibt.