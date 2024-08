Scheidung von Lopez und Affleck wird "teuerste Abschlussübung aller Zeiten"

Affleck und Lopez: Großer Liebes-Traum abermals geplatzt

Denn nachdem ihre Beziehung in den Nullerjahren gescheitert war, hätten sich beide gefragt "Was wäre gewesen, wenn" - was schließlich zu einem erneuten Liebesanlauf führte. Einem Freund zufolge seien sowohl Affleck als auch Lopez von Nostalgie und der Idee erfasst worden, endlich ihren vor zwei Jahrzehnten gescheiterten Traum zu verwirklichen.

Zunächst schien es so, als wäre für den Schauspieler und die Sängerin ein großer Traum wahr geworden. Vor allem Lopez schwebte eigenen Angaben zufolge auf Wolke Sieben, als Ben Affleck ihr abermals einen Antrag machte.

"Jennifer wollte diese Hochzeit – die Kleider, die Freundinnen, all das Drumherum – schon seit Jahrzehnten", behauptet eine der Musikerin nahestehende Quelle.

Gleich zweimal sagte das Paar im Sommer dann 2022 "ja". Zunächst still und heimlich in Las Vegas. Wenig später wurde in Afflecks Acht-Millionen-Dollar-Anwesen im US-Bundesstaat Georgia im Kreis von Freunden und Familie Hochzeit gefeiert. Lopez trug an ihrem großen Tag nicht nur ein Kleid, sondern gleich drei Roben von Ralph Lauren.

Insider: "Es ist vorbei"

Nach dem großen Liebes-Hoch folgte offenbar die Ernüchterung. Der Daily Mail zufolge sollen die Scheidungsdokumente bereits "fertiggestellt, aber noch nicht eingereicht" sein.

Quellen berichteten nun gegenüber Page Six, dass Affleck und Lopez voraussichtlich Ende des Sommers offiziell bekannt geben werden, dass ihre Ehe gescheitert ist.

Ein Versöhnungsversuch in den vergangenen Wochen soll gescheitert sein, so Medienberichte. "Sie haben die Dinge bis zum Ende durchgehalten – und wissen jetzt mit Sicherheit, dass sie nicht für die Langfristigkeit gemacht sind", wird jetzt ein Freund zitiert. "Keine weiteren unbeantworteten Fragen. Sie haben alles gesehen, was sie sehen mussten, und es ist vorbei."

Billig dürft das Ehe-Aus dabei nicht ausfallen. "Am Ende wird es die aufwändigste und teuerste Abschlussübung aller Zeiten sein", heißt es aus dem Umfeld des Promi-Paares. Das Paar hat sein 68-Millionen-Dollar-Haus in Beverly Hills bereits zum Verkauf angeboten. Affleck hat bereits ein 20-Millionen-Dollar-Haus in Brentwood gekauft, in der Nähe seiner drei Kinder und seiner Ex-Frau Jennifer Garner.