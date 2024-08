Christina "Mausi" Lugner: "Ernst und ich haben uns getrennt"

Ernst Prost war von 1998 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2022 Geschäftsführer von Liqui Moly (Hersteller von Motoröl und Schmierstoffen). Anfang März 2023 haben sich seine Lebensgefährtin Kerstin und er nach 15 Jahren Beziehung getrennt. In Leipenheim bei Ulm besitzt Prost ein Schloss.

Der mediale Rummel rund um Christina Lugner und ihn wurde ihm aber schnell zu viel. Selbst bei ihrer Geburtstagsparty im Juni fehlte er. "Christina und ich haben in größter Gemeinsamkeit und Harmonie beschlossen, dass wir unser Privatleben nicht mehr in der Öffentlichkeit ausbreiten. Das ist too much, echt", so Prost gegenüber der deutschen Bild.

"Ich war nicht dabei beim Geburtstagsfest, weil da sind 1000 Leute, die ich nicht kenne, die mich vielleicht auch gar nicht mögen. Da gibt es so einen Haufen Eifersüchtiger, die hinter der guten Mausi her waren. Dann kommt da so ein verlotterter bayerischer Almbauer, der behauptet, er hätte einen Haufen Geld, der sollte viel lieber mal zum Friseur gehen. Das zieht den Volkszorn der verschmähten Liebhaber schon an. Sie und ich haben schon gemeinsam so entschieden, dass wir diese Bussi-Bussi- und Schleck-Schleck-Gesellschaft so nicht mehr wollen", stellt er da klar.

Mit der Trennung ist beim Öl-Millionär jetzt also wieder die gewünschte Ruhe eingekehrt.