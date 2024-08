Reinhold Messners Ehefrau Diane äußert sich zum Erbstreit

Angefangen hat alles damit, dass Reinhold Messner (79) in einem Interview mit der Apotheken Umschau erzählt hat, dass das vorzeitige Verteilen seines Vermögens an seine Kinder sein "größter Fehler" gewesen sei. Von fehlender Wertschätzung spricht er da. Jetzt möchte er auch seinen 80. Geburtstag am 17. September ohne seine Kinder feiern.