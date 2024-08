Sorge um Reality-TV-Star Carmen Geiss: Sie musste in Wien in ein Krankenhaus

Die deutschen Kult-Millionäre Robert und Carmen Geiss gewähren in der RTL-Sendung "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" Einblicke in ihr Leben.

Jetzt standen auch Dreharbeiten in Österreich an, doch diese mussten unterbrochen werden, wie Carmen Geiss via Facebook wissen ließ.

"Vor einigen Tagen wurde bei mir eine Bauchspeicheldrüsenentzündung festgestellt. Wir waren gerade mitten in Dreharbeiten hier in Österreich, als es mir plötzlich immer schlechter ging und ich abbrechen musste", erzählt sie da.

"Zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt und ich konnte schnell und gut behandelt werden. Die Versorgung hier im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien ist exzellent und ich bin sehr dankbar dafür!! Mir geht es schon deutlich besser und ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist."