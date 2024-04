Welche Summe Robert Geiss angeblich seinen Töchtern vererben wird

Denn laut dem Vermögen Magazin erhalten die Geissens pro Folge ihrer Show "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" 60.000 Euro. Insgesamt verfüge Robert Geiss über ein geschätztes Vermögen von rund 100.000 Millionen Euro. Davina und Shania könnten demnach beide einmal 50.000 Millionen erben. Die deutsche Bild-Zeitung berichtet, dass Geiss in seiner Sendung angedeutet hat, was er seine Kinder vermachen möchte.

"Einen Grundsatz hab ich ja schon geschrieben. Die Kinder bekommen auf jeden Fall jeder einen Beton-Lutscher. Da kann man relativ lang dran lutschen. Muss mir nur die Farbe noch überlegen. Vielleicht kriegt Shania einen pinken und Davina einen lilanen", so Geiss laut Bild. Für die Töchter soll das nicht Neues gewesen sein. Mit "Beton-Lutscher" meint er demnach Immobilien. Laut deutschem Recht stehe Davina und Shania bei einem Vermögen von 100 Millionen Euro in jedem Fall ein Pflichtanteil in der Höhe von je 25 Millionen Euro zu, schreibt Bild.

Carmen und Robert Geiss teilen klare Ansichten über Geld und Ausgaben. "Wir wissen beide: Man sollte immer mehr Geld einnehmen, als man ausgibt", sagte Robert Geiss Anfang des Jahres der Bild-Zeitung. "Nach dieser Devise leben wir schon unser ganzes Leben." Wenn es zum Kauf von etwa Häusern oder Schmuck käme, geben er und seine Frau natürlich viel Geld aus, sagte er. "Aber wir investieren mit Bedacht. Und wir wissen, was ein Pfund Butter kostet. So wurden wir erzogen von zu Hause. Wir sind ja nicht als Millionäre zur Welt gekommen."

Seine Frau Carmen freut sich nach eigenen Angaben, durch ihr eigenes Einkommen unabhängig von ihrem Mann über ihre Anschaffungen entscheiden zu können. "Wir haben ein gemeinsames Konto", sagte sie. "Egal, wer wie viel verdient, alles geht dort drauf - und auch wieder runter." Die beiden gebürtigen Kölner mit Wohnsitz in Monaco feiern dieses Jahr ihren 30. Hochzeitstag. Seit 2011 geben sie mit ihrer Fernseh-Show Einblicke in ihr Jetset-Leben.