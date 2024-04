"Bienchen" Simone über Lugner: "Richard ist alles, was ich je an einem Mann wollte"

Als Baumeister Richard Lugner (91) just am 1. April bekannt gab, dass er wieder mit seiner Ex Simone Reiländer (42) zusammen und diese sogar bei ihm eingezogen sei, dachte man zuerst an einen Aprilscherz. Aber nein, es stimmt, die beiden sind wieder ein glückliches Paar. Und das schon länger, als man angenommen hatte, wie Simone jetzt dem KURIER verriet.

"Es hat sich ganz langsam ergeben. Schon als der Richard auf den Malediven war, hat er nachgefragt, ob ich jemanden habe und glücklich bin. Ich habe gemeint, ich bin Single. Daraufhin hat er gefragt, ob wir es nicht noch einmal probieren sollen." Sofort zugesagt, habe sie allerdings nicht: "Ich habe natürlich darüber nachgedacht, was vorher war und was jetzt anders sein müsste, damit es funktioniert und so haben wir beschlossen, es wieder zu probieren."

Beim Baumeister eingezogen ist Simone übrigens nicht erst am Ostermontag, sondern schon wesentlich früher. "Ich wohne schon seit Mitte Februar dort mit all meinen Haustieren. Wir wollten schauen, ob es auch wirklich passt, bevor wir das irgendjemandem erzählen. Nicht, dass wir dasselbe wie vor zwei Jahren haben und ich gleich wieder ausziehe. Das wollten wir vermeiden." Und jetzt dürfte alles ziemlich gut klappen, denn Richard Lugner ist nach wie vor der Traummann für Simone. "Alles, was ich an einem Mann wollte, ist so, wie der Richard ist - einen erfolgreichen Man, der was darstellt, an den man sich anklammern kann, zu dem man aufschauen kann und von dem man etwas lernen kann", schwärmt sie. Und fügt hinzu: "Solche Männer gibt es im jüngeren Alter heutzutage ganz selten."

© Privat Simone Reiländer und Richard Lugner

Auch im großen Altersunterschied sieht sie kein Problem und schüttelt die negativen Kommentare, die ihr diesbezüglich entgegenschlagen, einfach ab: "Das war so und ist auch immer noch so und wird auch immer so sein. Ich habe für mich selbst beschlossen, dass ich nie so ein Mensch sein werde, der bei anderen Postings negativ kommentiert. Ich scrolle einfach weiter. Ich brauch nicht meinen Neid, Hass oder Zorn an dieser Person auslassen." Eine Sache, die sie schon auch ein bisschen nervt, ist ihr Tiername "Bienchen". "Es ist sicher ein Markenzeichen vom Richard, es gehört dazu. Man muss es akzeptieren. Mir wäre aber ein anderer Kosename lieber. Ich sage immer zum Richard: ,Schau, ich habe so einen schönen Namen von meinen Eltern bekommen und ich hätte gerne, dass mein Name an deiner Seite steht und kein Tiername, weil ich bin ein Mensch und möchte auch als Mensch wahrgenommen werden."

Zukunftspläne schmieden die beiden übrigens auch schon, denn vor der Trennung vor zwei Jahren waren Simone Reiländer und Richard Lugner ja sogar verlobt. "Wenn es nach dem Richard geht, waren wir ja nie entlobt", lacht Simone. "Wir wollen ja auch eine kleine Familie sein, zwar ohne Kinder, aber die Hochzeit sollte schon das Ziel sein."