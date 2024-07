Mörbisch-Premiere: Lugner im Rollstuhl und ein sentimentaler Haider

Betritt man das Areal der Seefestspiele Mörbisch kommt es einem nicht mehr so vor, dass man sich im Burgenland befindet, sondern in London. Immerhin wurde dort sogar der berühmte „Big Ben“-Uhrturm nachgebaut. Der Grund dafür ist das Musical „My Fair Lady“, das am Donnerstagabend Premiere feierte.

In dieser Fassung wird man aber nicht in das London aus dem Jahr 1912 zurückversetzt, sondern das Stück spielt 2020 und Professor Higgins (gespielt von Mark Seibert) trifft Eliza Doolittle (gespielt von Anna Rosa Döller) in der U-Bahn.

Die Gäste: