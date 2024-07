Einriss an der Herzklappe: Richard Lugner nach OP im AKH wieder zu Hause

Richard Lugner erholt sich von seiner Herz-Operation. "Ich bin schon wieder zu Hause", sagte der 91-jährige Baumeister am Donnerstag der APA. Durch das spezielle Vorgehen der Ärzte seien keine größeren Einschnitte in seinem Körper notwendig gewesen.

Der frisch vermählte Baumeister ist am Freitag wegen einer Vergrößerung eines Einrisses der Herzklappe im Wiener AKH operiert worden. Der Eingriff erfolgte mittels Clip-Methode über die Vene, mit der Eingriffe am Herz durch die Haut gemacht werden, statt den Körper aufzuschneiden. "Das ist das Tolle an dieser Methode, es machen aber nur wenige", meinte Lugner.