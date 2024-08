Richard Lugner ist tot: Unternehmer und Übertreiber, Baulöwe und Balltiger

Das tat dem „ Baumeister der Nation “ zwar keinerlei Abbruch, wird seiner Doppelrolle – frei nach Johann Nepomuks „Zu ebener Erd’ und erster Stock“ – aber nicht gerecht genug, war er doch zeitlebens sowohl der arme Tandler Schlucker als auch der reiche Herr von Goldfuchs. Einst, mit zehn Jahren Halbwaise (der Vater blieb im Krieg), träumte er von einem Butterbrot mit Zucker drauf – Jahrzehnte später, als „Rigips-Danilo von Rudolfsheim“ (so KURIER-Legende Herbert Hufnagl), bevorzugte er, vor aller Welt und Allerweltstars beim Diner im Sacher vorm Defilee zum Opernball, die gleichfalls in Schale geworfenen Austern – mit Ketchup! Da leckte die Geschmackspolizei gern Blut.

„Ich bewunderte an ihm schon seit Jahren die reine Trivialität, an der auch Thomas Bernhard zerschellt wäre“ Thaddäus Podgorski, Ex-ORF-Generalintendant

Aber nicht nur bei Meerestieren brach der „eitle Maurer“ (Ur-Adabei Roman Schliesser ) quasi als „Rache des kleinen Mannes an der Society“ (Publizist Sven Gächter) verkrustete Strukturen auf. Er war alles Mögliche – aber er vor allem eines: authentisch, ob nun als Unternehmer als Übertreiber, als Baulöwe, Balltiger, ja sogar als Selbstdarsteller zum Fremdschämen. Er stellte sich vor jede Kamera, aber er verstellte sich nie. Ein Paradefall fürs Wirtschaftswunder und für ein Gesellschaftsmirakel.

Sein Credo: „Ich will der Größte sein unter den Kleinen.“ So war er sich für keine Peinlichkeit zu schade, auch für keine Kleinlichkeit. Wenn es sich in seiner Lugner City staute, wies er persönlich Garagenplätze zu und kassierte einmal sogar Watsch’n eines unduldsamen Lenkers.