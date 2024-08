Insider: Eheprobleme von Affleck und Lopez begannen während Flitterwochen

Insidern zufolge sollen die Eheprobleme des Ex-Paares aber bereits in den Flitterwochen in Italien begonnen haben.

Wie eine Quelle aus dem Umfeld von Affleck und Lopez gegenüber Page Six berichtet, hätte es zu kriseln begonnen, als die beiden während ihres Honey Moons am Comer See in Italien weilten, wo auch George und Amal Clooney ein Anwesen haben.

Wenn sie nicht vor der Kamera standen, "sprachen sie in der vermeintlich glücklichsten Zeit ihres Lebens kaum miteinander. Er hat sie davon überzeugt, dass er sich als Mann geändert hat, und das hielt nur sehr kurze Zeit an", behauptete die Quelle.

Ein anderer Insider erzählt, Affleck habe eingesehen, dass es ein Fehler gewesen ist, seine frühere Flamme zu heiraten, als er "anfing, sich in die Normalität einzuleben."

Als er und Lopez anfingen, einander wieder zu treffen, "wurde er gerade nüchtern", behauptet der Insider über den Schauspieler, der in der Vergangenheit offen über seine Alkoholprobleme gesprochen hat. "Er war in einem verletzlichen Zustand, und was auch immer ihre Chemie dazu beigetragen hat. Er war in diesem hektischen, aufgeregten Zustand", sagte der Insider über Afflecks Entscheidung, seiner Beziehung zu Lopez noch eine Chance zu geben.

Zu verschieden, um als Paar zu funktionieren?

Es sollen bis zum Schluss vor allem die gegensätzlichen Lebensstile des Paares gewesen sein, welche zu Streitigkeiten in der Beziehung geführt hätten. Lopez feilt ehrgeizig an ihrer Karriere, während Affleck, der zuvor mit Jennifer Garner verheiratet war, es gewohnt ist, abseits seiner Verpflichtungen in Hollywood ein beschauliches Leben zu führen.

"Jennifer hat ein großes Gefolge – eine glamouröse Truppe, Videofilmer, Fotografen, Assistenten, Trainer", so ein Insider. "Sie hat versucht, Ben klarzumachen, dass es ein 24/7-Job ist, Jennifer Lopez zu sein. Sie ist ihre Marke, sie lebt und atmet sie, während Ben seine Arbeit vor der Tür lassen kann, wenn er möchte."

Die vielen Glamour-Auftritte seiner Frau schien Affleck aber immer nur widerwillig mitzumachen. Bis zum Schluss schien er sich dem VIP-Lifestyle seiner Frau nicht so recht anpassen zu wollen.

Schließlich mussten wohl beide einsehen, dass ihre Ehe nicht für die Ewigkeit bestimmt ist.