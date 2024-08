Herbe Enttäuschung für Lopez: Von Afflecks von leeren Versprechen geblendet

Jennifer Lopez will ihrer zweijährigen Ehe mit Ben Affleck nach anhaltenden Trennungsgerüchten ein Ende setzen.

Gerichtsakten zufolge reichte die Musikerin am Dienstag, den 20. August, beim Obersten Gerichtshof von Los Angeles die Scheidungspapiere ein. TMZ berichtete, dass Lopez als Datum der Trennung den 26. April 2024 angegeben habe.

Es sollen bis zum Schluss vor allem die gegensätzlichen Lebensstile des Paares gewesen sein, welche zu Streitigkeiten in der Beziehung geführt hätten. Lopez genießt den großen Auftritt, während Affleck sich nicht ganz so wohl dabei zu fühlen scheint, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.

Und während der "Batman"-Star Berichten zufolge mit dem Promistatus seiner ehrgeizigen Ehefrau gehadert haben soll, heißt es, dass Lopez mit dem zum Teil schwierigen Charakter ihres Mannes zu kämpfen hatte.

Insider über Ben Affleck: Schwer, mit ihm verheiratet zu sein

Als Affleck und Lopez anfingen, sich nach ihrer Trennung im Jahr 2004 einander wieder anzunähern, dachten wohl beide, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Affleck soll gleich zu Beginn des neuen Liebes-Anlaufs klargestellt haben, dass er das gemeinsame Privatleben diesmal auch wirklich privat halten will. Lopez gelobte Besserung. "Wir damals einfach zu jung waren, um zu verstehen, was die wichtigsten Dinge im Leben sind", gab sie sich reumütig in einem Interview - nur um ihren Ehemann abermals von einem Red-Carpet-Event zum anderen zu schleppen.