Für 137,5 Millionen zu verkaufen: Spelling über ihr Leben in 125-Zimmer-Anwesen

Fünf Jahre nachdem ihre Eltern Bing Crosbys ehemaliges Haus gekauft und es dem Erdboden gleichgemacht hatten, zogen die Spellings in das auf dem Grundstück neu errichtete Anwesen ein.

In den darauffolgenden Jahren lebte Spelling in dem 5.202 Quadratmeter großen Haus in Los Angeles zusammen mit ihrem Vater, dem steinreichen Produzenten Aaron Spelling, ihrer Mutter Candy Spelling und ihrem Bruder Randy.