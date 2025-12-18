Fergies Obsession bereitet Royal-Loge-Angestellten "außergewöhnliches" Problem

Der jüngere Bruder von König Charles III. und seine Ex-Frau Sarah Ferguson haben sich bereit erklärt, die Royal Lodge zu räumen. Ein Insider hatte aber bereits im November behauptet, ein Insider gegenüber der Daily Mail behauptet, dass ein Umzug "Wochen, wenn nicht Monate" dauern werde. Fergies Sammelwut treibt Angestellte in den Wahnsinn Es müssten sehr viele Dinge transportiert werden, darunter auch "Kisten" mit ungeöffneten Amazon-Paketen. "Die Amazon-Lieferungen, die in der Royal Lodge ankommen, sind unglaublich. Es gibt Zimmer voller Pakete, die noch nicht einmal geöffnet wurden", behauptete die namentlich nicht genannte Quelle und stellte fest: "Es wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis ihr ganzer Dreck weg ist."

Inzwischen sind mehrere Wochen vergangen und nun behauptet auch Royal-Experte Andrew Lownie, die Gewohnheit der ehemaligen Herzogin von York, Pakete zu horten, würde eine zunehmende Herausforderung für die Angestellten der Royal Lodge darstellen, die sie sich vor Fergies Umzug auf eine Verkleinerung von ihren Besitztümern vorbereiten. Es ist immer noch nicht bekannt, wohin die zweifache Mutter nach ihrem Rauswurf aus der Royal Lodge ziehen wird. Doch wo auch immer die ehemalige Herzogin letztendlich landet, ihre Angestellten sollen von dem Ausmaß des bevorstehenden Umzugs überwältigt sein. "Ich habe in 'Entitled' [Anm. Andrew Lownies jüngstes Buch] geschrieben, dass es in Sunninghill Park einen lagerhallenartigen Raum mit dem Spitznamen 'Aladdins Höhle' gab, der Tausende von Geschenken enthielt", schreibt Lownie laut Mirror auf seinem persönlichen Substack-Account. "Ähnlich verhält es sich laut dem, was mir erzählt wurde, bei der Royal Lodge, wo es so viele ungeöffnete Amazon-Pakete gibt, dass niemand so recht weiß, was man damit anfangen soll."