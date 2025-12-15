Sarah Ferguson und der ehemalige Prinz Andrew müssen angesichts des Jeffrey-Epstein-Skandals ihre sieben Sachen packen und aus ihrem Anwesen, der Royal Lodge, ausziehen.

Details zu Andrews möglicher neuer Unterkunft enthüllt

Nachdem ihm im Oktober alle Titel aberkannt wurden, musste der ehemalige Herzog von York auch den Pachtvertrag für das 30-Zimmer-Anwesen in Windsor aufgeben.

Andrew Mountbatten-Windsor soll Berichten zufolge künftig auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk unterkommen. Laut Mirror sei inzwischen auch durchgesickert, wo genau der Bruder von König Charles III. künftig wohnen soll.

Demnach könnte der in Ungnade gefallene Ex-Royal nach seinem endgültigen Auszug aus der Royal Lodge in ein baufälliges Bauernhaus in Sandringham ziehen.