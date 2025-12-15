Andrews neues Zuhause enthüllt - eine heruntergekommene Hütte
Zusammenfassung
- Andrew Mountbatten-Windsor muss nach dem Epstein-Skandal und dem Verlust seiner Titel die Royal Lodge verlassen.
- Berichten zufolge soll er künftig auf dem Sandringham-Anwesen, genauer in der renovierungsbedürftigen Marsh Farm, wohnen.
- Der Palast hat die Spekulationen um Andrews zukünftige Unterkunft bislang nicht bestätigt.
Sarah Ferguson und der ehemalige Prinz Andrew müssen angesichts des Jeffrey-Epstein-Skandals ihre sieben Sachen packen und aus ihrem Anwesen, der Royal Lodge, ausziehen.
Details zu Andrews möglicher neuer Unterkunft enthüllt
Nachdem ihm im Oktober alle Titel aberkannt wurden, musste der ehemalige Herzog von York auch den Pachtvertrag für das 30-Zimmer-Anwesen in Windsor aufgeben.
Andrew Mountbatten-Windsor soll Berichten zufolge künftig auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk unterkommen. Laut Mirror sei inzwischen auch durchgesickert, wo genau der Bruder von König Charles III. künftig wohnen soll.
Demnach könnte der in Ungnade gefallene Ex-Royal nach seinem endgültigen Auszug aus der Royal Lodge in ein baufälliges Bauernhaus in Sandringham ziehen.
Das Anwesen, genannt Marsh Farm, liegt etwa elf Kilometer vom Haupthaus Sandringham House entfernt. Es heißt, die Flugverbotszone über Sandringham sei auf das Grundstück ausgeweitet worden - was als weiterer Hinweis darauf gedeutet wird, dass die Farm Andrews neues Zuhause wird.
Marsh Farm muss dringend renoviert werden
Ein Insider sagte gegenüber der Sun: "Andrew wurde mitgeteilt, dass er nach Marsh Farm ziehen wird. Dort sind umfangreiche Renovierungsarbeiten nötig, bevor es bewohnbar ist. Das bedeutet, dass wir wohl noch lange warten müssen, bis er die Royal Lodge verlässt."
Berichten zufolge hätten die Renovierungsarbeiten an dem alten Bauernhaus bereits begonnen, um es für Andrews Einzug wohnbar zu machen.
Der Palast hat die Spekulationen um die zukünftige Unterkunft des Ex-Prinzen bisher nicht bestätigt.
Sollte Andrew die Marsh Farm tatsächlich beziehen, müsste er sich in Zukunft aber mit wesentlich bescheideneren Wohnverhältnissen zufrieden geben, als er es bisher gewohnt war.
Das Anwesen ist deutlich kleiner als die Royal Lodge. Die beiden Empfangsräume und die Küche im Haupthaus müssten laut Mirror außerdem gründlich saniert werden.
