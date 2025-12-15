"McLeods Töchter"-Star Rachael Carpani stirbt mit 45 Jahren

Wie Carpanis Eltern über den Instagram-Kanal ihrer von Rachels Schwester Georgia Carpani bekannt gaben, ist die Schauspielerin "unerwartet, aber friedlich nach langem Kampf gegen eine chronische Krankheit in den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 7. Dezember, verstorben."

Trauer um Schauspielerin Rachael Carpani . Die vor allem aus der Serie "McLeods Töchter" bekannte gebürtige Australierin ist im Alter von 45 Jahren gestorben.

"Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Wahrung ihrer Privatsphäre und wird keine weiteren Erklärungen abgeben", hieß es in der Mitteilung weiter.

Rachael Carpani wirkte schon als Kind in einigen Fernsehproduktionen und Werbespots mit. Sie unterbrach im letzten Studienjahr ihr Studium, um eine Rolle in der Serie "McLeods Töchter" zu übernehmen. Von 2001 bis 2007 spielte sie in der australischen Erfolgsserie die Rolle der Jodi Fountain-McLeod.

Nach ihrem Ausstieg aus der TV-Produktion zog Carpani in die USA, wo sie 2007 eine wiederkehrende Rolle in der CBS-Serie "Cane" und 2011 eine Hauptrolle in der Lifetime-Serie "Against the Wall" übernahm. Es folgten weitere Rollen in Serien und TV-Filmen. Zuletzt trat Carpani 2024 in der Serie "Home and Away" auf.

Die Schauspielerin engagierte sich in verschiedenen Angelegenheiten, unter anderem gegen häusliche Gewalt, und sprach öffentlich über ihre Erfahrungen mit Adenomyose und Endometriose.