Feier mit Kate und Charles: Eugenies und Beatrices Comeback auf royales Parkett
König Charles III. hat am Dienstag, dem 16. Dezember, im Buckingham Palace sein alljährliches vorweihnachtliches Mittagessen ausgerichtet. Unter den Gästen waren unter anderem der Prinz und die Prinzessin von Wales sowie deren Kinder, aber auch die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie - was zeigt, dass die Geschwister trotz des Jeffrey-Epstein-Skandals um deren Eltern Andrew und Fergie in der Royal Family weiterhin willkommen sind.
Charlotte in rotem Kleid ist Ebenbild ihrer Mama Kate
Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson wurden zu dem Weihnachtsessen nicht eingeladen. Dafür waren ihre Töchter jedoch bei dem alljährlichen Familienevent anwesend.
Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie wirkten gut gelaunt, als sie dabei fotografiert wurden, wie sie vor dem Palast vorfuhren. Eugenie trug festliche Ohrringe in Form von Zuckerstangen und saß am Beifahrersitz, während Beatrice als Chauffeurin am Steuer fungierte.
Die Geschwister hatten sich in den vergangenen Wochen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Beatrice hatte vergangene Woche ihre Tochter Athene im engen Kreis unter Ausschluss der Presse taufen lassen. Andrew und Fergie waren als Gäste anwesend - ranghohe Royals wie Charles, William und Kate waren dem Event jedoch ferngeblieben. Die Veranstaltung im Buckingham Palast markierte damit Beatrices und Eugenies Comeback auf das royale Parkett.
Das festliche royale Weihnachtsessen wird üblicherweise etwa eine Woche vor Weihnachten ausgerichtet. Rund 70 Verwandte des Königs werden zu diesem Fest eingeladen. Laut Mirror bietet es der Familie die Gelegenheit, sich auszutauschen, da nicht alle am gemeinsamen Weihnachten auf Schloss Sandringham teilnehmen werden.
