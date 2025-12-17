Feier mit Kate und Charles: Eugenies und Beatrices Comeback auf royales Parkett

König Charles III. hat am Dienstag, dem 16. Dezember, im Buckingham Palace sein alljährliches vorweihnachtliches Mittagessen ausgerichtet. Unter den Gästen waren unter anderem der Prinz und die Prinzessin von Wales sowie deren Kinder, aber auch die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie - was zeigt, dass die Geschwister trotz des Jeffrey-Epstein-Skandals um deren Eltern Andrew und Fergie in der Royal Family weiterhin willkommen sind.

Charlotte in rotem Kleid ist Ebenbild ihrer Mama Kate

William und Kate wurden am Dienstagnachmittag zusammen mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis gesehen, als sie gemeinsam zum Buckingham Palace fuhren, um am traditionellen vorweihnachtlichen Mittagessen der königlichen Familie teilzunehmen.

Catherine und Charlotte trugen beide rote Kleider und hatten ihre Haare zu Hochsteckfrisuren streng zurückgekämmt - was die Ähnlichkeit zwischen Mama und Tochter besonders stark zur Geltung brachte.

