Prinzessin Beatrice: Heimliche royale Taufpatin von Tochter Athene

Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi ließen am Freitag, den 12. Dezember, ihre jüngste Tochter taufen. Athena Mapelli Mozzi wurde Anfang des Jahres im Jänner geboren und erhielt in der Chapel Royal im St. James’s Palace das Sakrament der Taufe. Andrew und Fergie bei Athenas Taufe zu Gast Bei der Zeremonie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, waren nur die engsten Familienmitglieder und Freunde anwesend - darunter Beatrices Vater Andrew Windsor Mountbatten, ihre Mutter Sarah Ferguson und ihre Schwester Eugenie mit ihrer Familie. König Charles III., Prinz William und Kate sollen zwar Einladungen zur Taufe erhalten haben, blieben der Veranstaltung jedoch fern. Dazu mehr:

Die Feier fand damit im engsten Kreis statt und es wurden keine offiziellen Fotos von der Taufe veröffentlicht. Prinzessin Nina als Taufpatin Details über den Ablauf der Zeremonie sind keine bekannt. Es wurde auch keine offizielle Gästeliste veröffentlicht. Berichtet wurde aber, dass sich Beatrice für eine ganz besondere Taufpatin für ihre Tochter entschieden haben soll.

