Birgit Schrowange über (unfreiwilligen) Neustart mit 67 und Zukunftspläne

"Es war eigentlich der Wunsch meines Mannes", gestand die Moderatorin. Spothelfer hat in München studiert. Die Stadt liege ihm daher sehr am Herzen. "München war immer seine Lieblingsstadt", erzählte die Moderatorin, die selbst aber "gar keine richtige Verbindung zu dieser Stadt" habe.

Nun hat sich Schrowange zu einem Schritt entschieden, der ihr Leben im Alter von 67 Jahren ordentlich auf den Kopf stellt. Spothelfer zuliebe ist sie mit ihrem Mann nach München umgezogen, wo die beiden nun ein neues gemeinsames Zuhause aufbauen. Mit der Abendzeitung sprach Schrowange über ihren Neuanfang, der - wie sie zugibt - nicht ganz freiwillig war.

2017 lernte die deutsche Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange den Schweizer Geschäftsmann Frank Spothelfer und seine beiden Töchter auf einer Kreuzfahrt kennen. Im Juli 2023 heiratete das Paar auf einem Kreuzfahrtschiff.

Noch lebe sie "mit einem Bein" in Köln. Auf ihr neues Leben in München muss sie sich erst einstellen. Schrowange freut sich aber darauf, einen neuen Ort erkunden zu können.

Sie und ihr Mann hätten dafür reichlich Zeit, da auch Spothelfer aufgehört habe zu arbeiten. "Und der hohe Freizeitwert macht München aus", erzählte Schrowange. "Ich habe auch schon ein paar nette Läden gefunden, wo ich gerne hingehe. Wir mögen es einfach." Auch die Nähe zu Italien und den Bergen sei reizvoll.

Die Menschen in München seien obendrein "außerordentlich freundlich."

"Man hatte mich gewarnt, dass hier zum Teil ein grantiger Ton herrschen könne. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen", fügte Schrowange hinzu.

Langweilig wird dem Ehepaar bestimmt nicht. "Wir werden zwischen München und Mallorca pendeln, wo wir auch eine Wohnung haben", plauderte Schrowange gegenüber der Abendzeitung über ihre Zukunftspläne aus.

Kapitel als Moderatorin ist "beendet"

Birgit Schrowange hat eine lange TV-Karriere hinter sich, die 1983 beim ZDF begann und sie zu einer der bekanntesten Moderatorinnen machte. Jahrelang war sie beim Sender RTL tätig. 2019 verkündete sie ihren TV-Rückzug, um sich dem Privatleben zu widmen. 2022 wagte Schrowange mit "Birgitts starke Frauen" auf Sat. 1 ein Comeback, die Sendung wurde jedoch nach nur zwei Folgen abgesetzt.

Gefragt, ob sie sich noch einmal eine Rückkehr vor die Kamera vorstellen könnte, sagte die Moderatorin der AZ: "Ich habe über 40 Jahre vor der Kamera gestanden und habe alle Sender durch", bevor sie hinzufügte: "Aber jetzt ist dieses Kapitel für mich beendet."