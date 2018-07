Birgit Schrowange: Offene Worte über Sex im Alter

Auch darüber, dass sie nach der langen Zeit als Single Bedenken hatte, mit ihrem neuen Partner intim zu werden, sprach die 60-Jährige offen.

"Man hat vielleicht ein bisschen Angst vor dem zweiten ersten Mal. Ist das wie Fahrradfahren? Verlernt man das? Und man hat keine Figur mehr wie eine 20-Jährige", erzählte die "Extra"-Moderatorin.

Dennoch sollte man sich locker machen, so Schrowange. "In dem Alter spielt das Aussehen nicht mehr die wichtigste Rolle. Und tatsächlich: Es gibt gute Männer, die wollen nicht nur ein Schmuckstück an der Seite, eine deutlich Jüngere, sondern die suchen eine Frau auf Augenhöhe."