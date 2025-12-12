Kaum wiederzuerkennen: "Mike & Molly"-Star hat 77 Kilo abgenommen
Zusammenfassung
- Billy Gardell, bekannt aus "Mike & Molly", hat nach gesundheitlichen Problemen 77 Kilogramm abgenommen.
- Ausschlaggebend für die dauerhafte Gewichtsreduktion waren Typ-2-Diabetes, weitere Risikofaktoren und die Corona-Pandemie.
- Seine erfolgreiche Abnahme verdankt er einer grundlegenden Ernährungsumstellung und professioneller Unterstützung.
Jahrelang nahm sich "Mike & Molly"-Star Billy Gardell vor, abzunehmen. Doch erst ernste gesundheitliche Probleme brachten den Schauspieler dazu, dauerhaft abzuspecken. Bereits 2023 sorgte er mit einer drastischen Gewichtsreduktion für Erstaunen. Heute ist Gardell insgesamt 77 Kilogramm leichter. Mit dem Magazin People sprach der 56-Jährige über seine Transformation.
"Koste es, was es wolle" - Billy Gardell musste etwas ändern
"Jedes Jahr nahm ich mir vor, montags anzufangen", erzählte der Schauspieler über seine wiederkehrenden Pläne, seine Ernährung zu ändern. "Oder am ersten des Monats. Oder an Silvester. Das war immer meine Routine."
Manchmal habe er etliche Kilo auf einmal verloren, nur um dann doch wieder zuzunehmen. Die Wende kam erst 2020. Damals pendelte Gardells Gewicht zwischen 168 und 172 Kilogramm. Er entwickelte Typ-2-Diabetes und wurde von Ärzten gewarnt, dass er sein Leben gefährde.
Die Corona-Pandemie sei schließlich ausschlaggebend gewesen für seine Entscheidung, abzunehmen.
"Als die erste Welle kam und die Liste der Risikofaktoren erweitert wurde, hatte ich sie alle", erinnerte sich Gardell. "Übergewicht, Schlafapnoe, Rauchen, Typ-2-Diabetes, Asthma. Es war wirklich der perfekte Sturm. Meine Blutwerte waren schlecht, mein Blutdruck stieg, Typ-2-Diabetes und COVID – das war genug, um mir Angst zu machen und mir zu sagen: 'Koste es, was es wolle, ich muss etwas ändern.'"
Im Alter von siebzehn Jahren verließ Gardell sein Elternhaus, um Stand-up-Comedian zu werden - was sich ebenfalls auf sein Gewicht auswirkte. "Ich betäubte meine Gefühle und Ängste mit Essen und feierte auch meine Erfolge damit", erzählte der US-Amerikaner. "Man isst, um schlechte Gefühle zu verdrängen oder gute zu verstärken, und beides ist Gift."
Im Laufe der Jahre habe er zahlreiche Diäten ausprobiert. Aber er konnte keine davon durchhalten.
"Mein Gewicht schwankte ständig", so Gardell, der zuweilen von seiner Statur als Comedian profitierte. "Der Dicke ist immer lustig", so Gardell, der 2010 die Hauptrolle an der Seite von Melissa McCarthy in der erfolgreichen CBS-Sitcom "Mike & Molly" ergatterte. Die Serie handelt von einem Paar, das sich bei einem Treffen der Anonymen Esssüchtigen verliebt. Die Rolle habe sein Leben verändert.
"Ich war der romantische Hauptdarsteller mit 159 Kilo", kommentierte Gardell seine Zeit am Set der Serie.
Doch auch wenn er seine Karriere im gewissen Sinne seinem Gewicht zu verdanken hatte, wirkten sich die überschüssigen Kilos negativ auf seine Gesundheit aus. Der Schauspieler entwickelte zusätzlich zu Diabetes Gelenk- und Muskelschmerzen, die ihm die Bewegung erschwerten.
"Ich war so dick und so unbeweglich geworden, dass es weh tat, aufzustehen", sagt der Sitcom-Star, der eigenen Angaben zufolge sogar überlegt hat, sich den Magen zu verkleinern. Einen solchen Eingriff vornehmen zu lassen, habe er sich aber nicht getraut. Erst nachdem er während der Corona-Pandemie schließlich mit all diesen Risikofaktoren konfrontiert wurde, wusste er, dass er handeln musste. Dazu Gardell: "Ich war verzweifelt genug, etwas zu ändern."
Abnahme durch Ernährungsumstellung
Dass er heute fitter ist denn je, verdanke er seiner Ernährungsberaterin Teri Hlubik und seinem Chirurgen Dr. Philippe Quilici.
"Sie sind ein absolutes Dreamteam", sagte er.
Er selbst habe seine Einstellung zum Essen komplett ändern müssen - was ihm mit professioneller Hilfe gelang. Hlubik habe ihm geholfen, sein emotionales Verhältnis zum Essen zu überdenken und ungesunde Snacks gegen gesunde Nahrung zu ersetzen.
"Jede Veränderung, die man im Leben anstrebt, beginnt im Kopf", sagte er. "Man muss lernen, sich selbst zu lieben", fügte er Schauspieler hinzu. "Man muss verstehen, warum man so auf Essen reagiert, und diese Ursache heilen. Und dann muss man sich selbst genug lieben, um sich etwas Gutes zu tun."
