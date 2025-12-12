Kaum wiederzuerkennen: "Mike & Molly"-Star hat 77 Kilo abgenommen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Jahrelang nahm sich "Mike & Molly"-Star Billy Gardell vor, abzunehmen. Doch erst ernste gesundheitliche Probleme brachten den Schauspieler dazu, dauerhaft abzuspecken. Bereits 2023 sorgte er mit einer drastischen Gewichtsreduktion für Erstaunen. Heute ist Gardell insgesamt 77 Kilogramm leichter. Mit dem Magazin People sprach der 56-Jährige über seine Transformation. "Koste es, was es wolle" - Billy Gardell musste etwas ändern "Jedes Jahr nahm ich mir vor, montags anzufangen", erzählte der Schauspieler über seine wiederkehrenden Pläne, seine Ernährung zu ändern. "Oder am ersten des Monats. Oder an Silvester. Das war immer meine Routine." Manchmal habe er etliche Kilo auf einmal verloren, nur um dann doch wieder zuzunehmen. Die Wende kam erst 2020. Damals pendelte Gardells Gewicht zwischen 168 und 172 Kilogramm. Er entwickelte Typ-2-Diabetes und wurde von Ärzten gewarnt, dass er sein Leben gefährde.

Die Corona-Pandemie sei schließlich ausschlaggebend gewesen für seine Entscheidung, abzunehmen. "Als die erste Welle kam und die Liste der Risikofaktoren erweitert wurde, hatte ich sie alle", erinnerte sich Gardell. "Übergewicht, Schlafapnoe, Rauchen, Typ-2-Diabetes, Asthma. Es war wirklich der perfekte Sturm. Meine Blutwerte waren schlecht, mein Blutdruck stieg, Typ-2-Diabetes und COVID – das war genug, um mir Angst zu machen und mir zu sagen: 'Koste es, was es wolle, ich muss etwas ändern.'"

Im Alter von siebzehn Jahren verließ Gardell sein Elternhaus, um Stand-up-Comedian zu werden - was sich ebenfalls auf sein Gewicht auswirkte. "Ich betäubte meine Gefühle und Ängste mit Essen und feierte auch meine Erfolge damit", erzählte der US-Amerikaner. "Man isst, um schlechte Gefühle zu verdrängen oder gute zu verstärken, und beides ist Gift." Im Laufe der Jahre habe er zahlreiche Diäten ausprobiert. Aber er konnte keine davon durchhalten. "Mein Gewicht schwankte ständig", so Gardell, der zuweilen von seiner Statur als Comedian profitierte. "Der Dicke ist immer lustig", so Gardell, der 2010 die Hauptrolle an der Seite von Melissa McCarthy in der erfolgreichen CBS-Sitcom "Mike & Molly" ergatterte. Die Serie handelt von einem Paar, das sich bei einem Treffen der Anonymen Esssüchtigen verliebt. Die Rolle habe sein Leben verändert. "Ich war der romantische Hauptdarsteller mit 159 Kilo", kommentierte Gardell seine Zeit am Set der Serie.