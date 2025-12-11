Nobelpreis-Dinner: Prinzessin Victoria tanzt mit Retro-Kleid aus der Reihe

Zwölf Wissenschafter und der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai sind am 10. Dezember in Stockholm mit den prestigeträchtigen Nobelpreisen ausgezeichnet worden. Schwedens König Carl XVI. Gustaf stattete die Auserwählten auf einer feierlichen Preiszeremonie im Konzerthaus der Stadt mit ihren begehrten Nobelmedaillen und einem dazugehörigen Diplom aus. Festliche Roben bei Nobelpreis-Dinner Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela war bereits einige Stunden vorher in Abwesenheit auf einer anderen Nobelpreiszeremonie in Oslo geehrt worden. Die Namen der diesjährigen Nobelpreisträger waren im Oktober verkündet worden. In allen vier Wissenschaftskategorien haben die Nobel-Institutionen dabei die maximal mögliche Anzahl von jeweils drei Preisträgern ausgewählt. Dotiert sind alle Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie - umgerechnet entspricht das etwa einer Million Euro.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Prinzessin Madeleine

Auch Carl Gustafs aus Heidelberg stammende Gattin Königin Silvia sowie ihre Töchter Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Madeleine waren bei der Zeremonie anwesend. Für das traditionelle Nobelpreis-Dinner hatten sich Silvia, Victoria und Madeleine festlich in Schale geworfen - wobei die älteste Königstochter mit der Wahl ihrer Robe besonders ins Auge stach. Sie war die einzige unter den royalen Damen, sie sich für ein schulterfreies Modell entschied. Victoria recycelte Robe aus dem Jahr 1994 Das asymmetrisch geschnittene Kleid wurde erstmals von Königin Silvia beim Nobelpreis-Bankett im Jahr 1994 getragen. Das von Jacques Zehnder entworfene Dress wurde aus Zibeline gefertigt - einem festen, fadenartigen Gewebe, das heute nicht mehr hergestellt wird, berichtet die skandinavische Vogue. An einer Seite des Kleides verlief ursprünglich eine abnehmbare Kaskade schwarzer Blüten, auf welche die Kronprinzessin am Mittwochabend jedoch verzichtete.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/TT NEWS AGENCY/ANDERS WIKLUND Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria