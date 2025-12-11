Prinzessin Sofia schwänzt Nobelpreis-Dinner: Skandal um Verbindung zu Epstein

Als die schwedischen Royals am 10. Dezember am traditionellen Nobelpreis-Dinner in Stockholm teilnahmen, glänzte Prinzessin Sofia mit Abwesenheit. Schwedens König Carl XVI. Gustaf , Königin Silvia , Kronprinzessin Victoria , Prinz Carl-Philip und Prinzessin Madeleine nahmen an dem festlichen Staatsbankett teil.

Doch Sofias Fehlen stach ins Auge - angesichts der Tatsache, dass diese Woche neue Enthüllungen über ihre frühere Nähe zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein öffentlich wurden.

Der britische Ex-Prinz Andrew Mountbatten Windsor ist damit nicht der einzige europäische Adelige, der mit Epstein in Verbindung gebracht wird.

Verbindung zu Epstein: Emails belasten Prinzessin Sofia

Auch Prinzessin Sofia von Schweden, die ihrer Heirat mit Prinz Carl Philip im Jahr 2015 als Reality-TV-Star und Dessous-Model tätig war, soll Epstein mehrmals getroffen haben.