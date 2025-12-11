"Selbstsüchtige" Entscheidung kostet William und Kate Sympathie

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ursprünglich hatten William und Kate geplant, erst zu Weihnachten aus dem Adelaide Cottage, einem Anwesen von König Charles III. in Berkshire, auszuziehen. Aus persönlichen Gründen wurde der Umzug in die weitaus größere Forest Lodge vorgezogen. Er erfolgte in den Herbstferien und wurde durch eine äußerst intensive Arbeit der Bauarbeiter beschleunigt, sodass die Familie rechtzeitig vor Schulbeginn in ihrem neuen Zuhause ankommen konnte. "Leider ist mit jedem Teil von Adelaide Cottage eine unangenehme Erinnerung verbunden", hatte eine Quelle der Daily Mail über die eilige Übersiedelung verraten. "Es ist ein wunderschönes Haus, und sie hatten so große Hoffnungen, aber letztendlich haben sie dort als Familie einige ihrer schwierigsten Zeiten durchgemacht … Kein Wunder, dass William das Gefühl hat, es sei verflucht.

Nachbarn bezeichnen Williams und Kates Umzug als "selbstsüchtig" Richtig genießen konnte die Familie Wales ihr Leben in ihrem neuen Heim bisher aber nicht. "Von Beschwerden der Nachbarn über Frustrationen in der Weihnachtszeit bis hin zum andauernden 'Andrew-Problem' hatten William und Kate in den letzten Wochen viel zu bewältigen", hieß es in kürzlich einem Bericht der britischen Zeitung Mirror.

Bereits in den Wochen vor dem Einzug in die Forest Lodge hatten viele Anwohner protestiert, weil ihnen aufgrund einer neuen Sicherheitsabsperrung um das Anwesen von William und Kate der Zugang zu großen Teilen des Windsor Parks versperrt wurde. Dies sorgt laut Mirror nach wie vor für Unmut in der Nachbarschaft des Thronfolgers und seiner Ehefrau. Eine wütende Anwohnerin, deren Haus auf der gegenüberliegenden Seite von Williams und Kates neuem Zuhause liegt, bezeichnet den fehlenden Zugang zu ehemals öffentlichen Flächen als puren Egoismus.