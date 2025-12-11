Trennung von Christian Düren? Amira Aly lässt in Podcast aufhorchen

Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte um eine mögliche Trennung bei Amira Aly und Christian Düren. Die Bild-Zeitung will aus dem Umfeld des Paares erfahren haben, dass es zwischen der Moderatorin und ihrem Partner bereits seit Wochen kriseln soll. In dem Bericht ist auch von einem möglichen Liebes-Aus die Rede.

Das Gerücht wurde von dem Paar bisher weder dementiert noch bestätigt. Nun ließ Aly jedoch in ihrem Podcast "Ices Macho Latte" aufhorchen, den sie gemeinsam mit Paula Lambert moderiert. Darin erzählte die 32-Jährige, was ihr in einer Beziehung wichtig ist - und heizte die bestehenden Spekulationen damit weiter an.

Amira Aly: Was sie an Männern stört und wie sie sich eine Beziehung vorstellt

"Ich bin da sehr konservativ, ich bin da schon der Meinung, dass die Männer die Kümmerer sein sollten", so Aly über ihre Idealvorstellung der Rollenverteilung in einer Beziehung. Zudem dürfe ein Mann nicht zu weich sein. "Da kriege ich das Kotzen. Die sind ja wirklich null abgehärtet heutzutage, die Jungs", fügte sie hinzu.

"Lange Haare" bei einem Mann seien für sie ein weiteres No-Go. Daher würde auch "Aquaman"-Star Jason Momoa ihr "nicht ins Bett kommen", wie Aly scherzend verriet. "Ich möchte da einfach mit der Schere hinlaufen", erklärte die zweifache Mutter. Ein weiterer Abturner seien Skinny Jeans. Das würde furchtbar aussehen, "als hätte der eine Leggings an."

Ein Seitenhieb auf Düren? Immerhin präsentiert sich der Journalist auf Instagram immer wieder in engen Hosen.

Zu sehen hier: