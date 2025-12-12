Ex-Butler über Williams und Charles' "sehr unangenehmes" Treffen

König Charles III. und Prinz William könnten Berichten zufolge bei einer bevorstehenden Familienveranstaltung dem in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor begegnen - was für alle Beteiligten äußerst unangenehm werden könnte. Prinzessin Beatrice lässt Tochter Athena taufen Wie Mirror berichtet, sollen Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson voraussichtlich am Freitag mit hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie zusammentreffen, da die Eltern von Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie an der Taufe ihrer Enkelin Athena in der Chapel Royal des St. James’s Palace teilnehmen sollen. Athena ist die zweite Tochter von Beatrice und ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi, mit dem die Prinzessin seit 2020 verheiratet ist.

Sollten sie bei der Taufe erscheinen, wäre es der erste offizielle Auftritt von Andrew und Fergie seit dem Entzug ihrer Titel. "Es wird für einige Familienmitglieder sehr unangenehm werden" Laut Grant Harrold, dem ehemaligen Butler von König Charles, würde die bevorstehende Taufe jedoch eine "sehr heikle Situation" für die Royal Family darstellen. Auch wenn sein Verhältnis zu Beatrice momentan angeblich nicht gut ist - "die Taufe von Beatrices Tochter findet diese Woche statt, wodurch Andrew voraussichtlich wieder mit seiner erweiterten Familie vereint sein wird", wird der ehemalige Angestellte der Königsfamilie vom Mirror zitiert.