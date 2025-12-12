Beatrice lässt Tochter taufen: Demütigender Auftritt von Andrew und Fergie

Die Familie von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi erwartet am Freitag, dem 12. Dezember, ein besonderer Tag: Ihre jüngste Tochter wird getauft. Athena Mapelli Mozzi, die Anfang des Jahres im Jänner geboren wurde, wird in der Chapel Royal im St. James’s Palace das Sakrament der Taufe erhalten. Fergie und Andrew mieden Kameras Die britische Boulevardpresse berichtet seit den frühen Morgenstunden von dem mit Spannung erwarteten Event - auch wenn Athenas Taufe im engsten Familien- und Freundeskreis stattfindet und davon ausgegangen wird, dass keine offiziellen Fotos der Veranstaltung veröffentlicht werden. Es werden nur die engsten Angehörigen und Freunde anwesend sein - darunter Beatrices in Ungnade gefallene Eltern Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson. Das Ex-Paar nimmt damit zum ersten Mal bei einem Familienevent teil, seit es sich von seinen royalen Titeln verabschieden musste.

Zu Bürgerlichen degradiert und beim Volk und der Königsfamilie in Ungnade gefallen, versuchte sich das ehemalige Herzogspaar von York bei seiner Ankunft im Vorfeld der Taufe bedeckt zu halten. Wie Mirror berichtet, ist Andrew kurz vor 11 Uhr vormittags vor dem St. James’s Palace eingetroffen. Die Kameras versuchte er zu meiden. Der Ex-Prinz sei auf das Gelände schnell durch ein Seitentor gelangt, nachdem sein Fahrer Mitglieder der Presse entdeckt hatte. Auch die Ankunft der ehemaligen Herzogin von York sollte wohl unter dem Medienradar erfolgen. Sie "saß zusammengesunken im Fond eines Mercedes-Vans mit abgedunkelten Scheiben", berichtet Mirror über ihr Eintreffen. Charles und William verzichten auf Teilnahme Auch Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank wurden bei ihrer Ankunft im St. James’s Palace in ihrem Auto fotografiert (zu sehen hier). Ihre beiden Söhne August und Ernest werden ebenfalls bei der Taufe mit dabei sein. Es wird angenommen, dass Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi hochrangige Mitglieder der königlichen Familie, darunter den König und die Königin, zur Taufe eingeladen haben. Es war bis zum Schluss aber unklar, ob diese tatsächlich teilnehmen werden. Die königliche Standarte weht jedoch nicht, was darauf hindeutet, dass der König nicht anwesend sein wird. Charles III. hat seinem Bruder Andrew nach jüngsten Enthüllungen zu dessen Verbindung zu Jeffrey Epstein sowohl seinen Herzogs-Titel als auch seinen Prinzentitel aberkannt. Ihr Verhältnis gilt als angespannt.