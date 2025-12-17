"Eigenes Leben hintangestellt": Daniel Aminati äußert sich erstmals zur Trennung

Die deutsche Influencerin Patrice Aminati hat am 16. Dezember 2025 völlig überraschend die Trennung von Ehemann Daniel Aminati bekannt gegeben. Demnach seien die beiden schon länger kein Paar mehr. Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel "Am 23. September habe ich Daniel verlassen. Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren", schrieb die Mutter einer Tochter auf Instagram in einer Story. Zuvor hatte die deutsche Bild-Zeitung über die Trennung berichtet. "Es ging nicht anders", sagte sie dem Blatt.

Daniel Aminati: „Habe mein eigenes Leben komplett hintenangestellt“ Nun hat sich auch Daniel Aminati zur Trennung geäußert. "In guten wie in schlechten Zeiten", begann der taff-Moderator sein Statement auf Instagram. "Das war und ist für mich nicht nur ein daher gesagtes Lippenbekenntnis. Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hintenangestellt. Selbstverständlich. Ich würde es jederzeit wieder so tun", so der 52-Jährige. Er sei froh, dass seine Frau lebe und "wir diesen Kampf vermutlich gewonnen haben und meine Tochter eine liebende Mutter hat. Jetzt wäre eigentlich ein guter Moment, sich wieder um ein 'normales' Leben zu kümmern, neue Träume zu entwerfen", fuhr Daniel Aminati fort.

Doch die Krebsdiagnose habe ihren Tribut gefordert. "Die ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen, die Todesängste, die haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen. Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte", erzählte der Moderator, der seine Noch-Ehefrau aber trotz Trennung weiterhin unterstützt: "Ich wünsche ihr bei diesem neuen Abschnitt alles erdenklich Gute und werde sie auch weiterhin unterstützen, wo ich nur kann." Für die gemeinsame Zeit sei er dankbar. Und vor allem auch "für das größte Geschenk, welches Patrice und ich uns geschaffen haben - unsere wunderbare Tochter Charly."

Krebserkrankung von Patrice Aminati Patrice Aminati hatte zuvor erklärt, dass der Grund für das Liebes-Aus nicht unmittelbar in ihrer Krebserkrankung zu suchen sei, die sie im April 2023 öffentlich gemacht hatte. „Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert“, schrieb sie bei Instagram. „Unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume konnten durch die Liebe nicht überbrückt werden.“ Über den schwarzen Hautkrebs, an dem sie leidet, hatte Aminati zuletzt im Mai in einem Interview mit der Zeit gesprochen. Daniel Aminati ist Fernsehmoderator und Musiker. Er äußerte sich bislang nicht zum Stand seiner Beziehung.