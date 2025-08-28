Patrice Aminati: "Ich habe begriffen, das Leben ist endlich"

Patrice Aminati hat sich auf Instagram mit ermunternden Worten an ihre rund 200.000 Follower und Followerinnen gewandt: Sie habe vor vier Wochen eine neue Therapie erhalten, schreibt die 30-Jährige in einem langen Posting - "mit Nebenwirkungen, die wie immer diese begleiten. Ich kann nur sagen: Selbst Therapien brauchen Mut, Durchhaltevermögen. Das erleben so viele von euch: Das Auf und Ab einer Erkrankung, das Rauf und Runter des Lebens. Es gibt Zeiten, in denen man nur allein sein will, sich verkriechen möchte ... Aber Ihr wisst das alle aus eigenem Erleben und es ist keine neue Erkenntnis: Nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung. Um so glücklicher das Aufatmen, die Freude und das Glück. Die Dankbarkeit." "Jetzt im Aufwind..." Aminati teilt immer wieder private Eimblicke in ihr Leben mit dem Krebs. Sie schreibt: "Jetzt im Aufwind, mit der neuen Freude am Leben genieße ich jeden Sonnenstrahl, jeden Augenblick. Die Gnade dieser Erfahrung: Ich habe begriffen, das Leben ist endlich. Ich genieße den Moment … mein liebes kleines Leben, das mir immer kostbarer wird."

"Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar" Im Mai hatte sich Aminati einem Interview ausführlich zu ihrer Krebserkrankung geäußert. Sie befinde sich in palliativer Behandlung, "Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar", sagte die Frau von TV-Moderator Daniel Aminati der Zeit. Trotzdem wolle sie nicht resignieren. In der Krebsforschung tue sich glücklicherweise viel, "und ich hoffe, dass ein Medikament auf den Markt kommen wird, dass die vielen Tabletten ersetzt und mir noch mehr Zeit schenkt. Und vielleicht noch ein Kind", sagte Aminati. Das Gespräch führte sie gemeinsam mit ihrem Mann. Sie erfreue sich "an wieder möglich gewordenen Routinen, an der Spinnwebe im Waschkeller, am immer-wieder-Küche-aufräumen, einem kleinen Ärgernis meiner Kleinen und nun schon Großen, die ausgelaufene Milch im Auto, die bei 30 Grad im Schatten zum ständigen Begleiter meiner Nase wird, an dem frechen Eichhörnchen, dass mir beim Training die Nüsse auf den Kopf wirft", schreibt Aminati jetzt auf Instagram. Sie wendet sich auch an ihre Fans: "Eure Nachfragen, eure Freundlichkeit, die vielen netten Begegnungen, die aufmerksamen Blicke, die gedrückten Daumen … wie Menschen miteinander umgehen … so positiv und liebevoll … hier und überall. Ich habe auch viele eurer Ideen, Tipps probiert. Ihr macht mir so viel Mut."