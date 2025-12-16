Patrice Aminati: Offene Worte über schwierige Krebs-Untersuchung
Seit über zwei Jahren lebt Designerin Patrice Aminati nun schon mit der Diagnose schwarzer Hautkrebs, die Erkrankung wird als nicht heilbar eingestuft. Die 30-jährige Ehefrau von Moderator und Sänger Daniel Aminati spricht offen über ihre Diagnose und hat es sich so zur Aufgabe gemacht, über die Erkrankung aufzuklären und anderen Betroffenen zu helfen, ihnen vor allem Mut zu machen. Für ihren Mut wird Patrice Aminati in den sozialen Medien gefeiert und Respekt gezollt.
Am Sonntag gewährte sie auf Instagram erneut persönliche Einblicke in ihren Behandlungsprozess und ihren Alltag mit Tochter Charly, die im August 2022 geboren wurde.
Einblick in Untersuchung
In einer Reihe von (zeitlich begrenzten) Instagram-Stories schilderte Patrice Aminati ihre Erfahrungen mit einer PET-MRT-Untersuchung, die in der vergangenen Woche stattfand. "Mit dem bildgebenden Verfahren wird die Entwicklung der Krebserkrankung im Körper überwacht", erklärte sie.
Dabei zeigte sie auch ein Foto von sich mit einer Atemmaske und machte auf einen sogenannten Port in ihrem Brustbereich aufmerksam. Dieser Port dient als dauerhafter Zugang, um Medikamente zu verabreichen. Aufgrund des radioaktiven Materials, das bei der Untersuchung gespritzt wird, wurde jedoch eine Flexüle im Arm verwendet.
Ihre Venen seien durch die jahrelange Krebsbehandlung stark in Mitleidenschaft gezogen worden, erklärte Aminati, weshalb das Legen des Zugangs nicht einfach gewesen war. "Nach drei Jahren Krebsbehandlung sind die Venen im Arm vernarbt und träge." Aber: "Beim dritten Mal hat es in der Hand geklappt."
Humor, Sonnenstrahlen und Rosinenbrötchen
Die Untersuchung selbst sei ein längerer Prozess gewesen, berichtete sie. Als Belohnung genehmigte sie sich danach ein Rosinenbrötchen mit Butter – ein kleines Highlight für Aminati, genauso wie ein wärmender Sonnenstrahl und der Humor ihres behandelnden Arztes, "dessen Sprüche für mich schon legendär sind" und der sie immer wieder zum Lachen bringt. Deshalb richtete auch Aminati persönliche Worte an das medizinische Personal: "Danke an alle Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger, dass ihr uns den Alltag mit Erkrankungen leichter macht."
Zeit mit der Familie als Kraftquelle
Abseits der medizinischen Termine versucht Patrice Aminati, so viel Zeit wie möglich mit ihrer kleinen Tochter Charly zu verbringen. Am Wochenende genoss sie die Natur bei einem Spaziergang und einem Picknick mit ihrer Dreijährigen. Später stand noch gemeinsames Kekserlbacken mit der Oma auf dem Programm – ein Moment der Normalität inmitten eines schwierigen Alltags.
Auch Ehemann Daniel stellt für Patrice Aminati eine große Stütze dar. Anfang Dezember hatte der taff-Moderator seine Dreharbeiten in der Karibik unterbrochen, um in Deutschland bei seiner Ehefrau zu sein. Auf Instagram erklärte er: "Ich habe die Produktion (Exatlon) unterbrochen, und bin nach Hause geflogen, um bei meiner Familie zu sein. Es gibt nichts Wichtigeres." Zudem teilte er mit, dass Patrices "gesundheitlicher Zustand erfreulicherweise immer stabiler [wird]."
