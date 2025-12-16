"Wenig Platz für Gefühle": Sarah Connor über schwierige Kindheit

Im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte sprach Connor, heute 45 Jahre alt, davon, wie herausfordernd das Aufwachsen in einer Großfamilie mitunter gewesen ist.

Popstar Sarah Connor wuchs mit sieben Geschwistern auf, vier Schwestern und drei Brüdern. Zu ihren Schwestern gehören Anna-Maria Ferchichi , die mit dem Rapper Bushido verheiratet ist (aber aktuell in Trennung lebt), und Sängerin Lulu Lewe .

Connor: "Viel zu viel"

Rückblickend gibt die Sängerin zu: "Ich verstehe heute, wie viel zu viel es war." Denn bei sieben Kindern kann der Einzelne schon mal zu kurz kommen. Über die Schattenseiten einer Großfamilie sagt Connor im Interview: "Wie wenig Platz da manchmal für Gefühle blieb. Für Trost. Für Halt."

Doch mit ihrer Familie ist Connor nach wie vor eng verbunden. Besonders ihre Schwestern stehen ihr nahe – und sind ihr eine wichtige Stütze in turbulenten Zeiten. "Wir hatten nicht viel, aber wir hatten uns. Wir haben zusammen geweint, gelacht, geträumt, rebelliert. Und bis heute wissen wir: Wenn es darauf ankommt, sind wir da." Diese unerschütterliche Schwesterlichkeit ist bis heute ein emotionaler Anker in ihrem Leben.

Auch ihren Eltern gegenüber zeigt sich Connor dankbar. Ihre Mutter Soraya musste das Leben mit fünf pubertierenden Töchtern managen, so die Sängerin, während ihr Vater Michael stets betonte, wie wichtig Werte wie Eigenständigkeit und finanzielle Unabhängigkeit im Leben seien.