Skurrile Weihnachten: Was befindet sich unterm Christbaum der Royals?
Zusammenfassung
- Die britische Königsfamilie feiert Weihnachten traditionell in Sandringham mit festlichem Essen, strenger Sitzordnung und britischem Humor.
- Statt teurer Geschenke tauschen die Royals seit jeher skurrile Scherzartikel aus – je billiger und witziger, desto besser.
- Die Bescherung findet an Heiligabend im Weißen Salon statt, begleitet von Spielen, Familienessen und einem Kirchgang; Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson sind dieses Jahr nicht dabei.
Es ist eine jahrhundertealte Tradition: Die königliche Familie feiert Weihnachten alljährlich im ebenso traditionsbewussten Sandringham.
An der festlich geschmückten Tafel wird ein durch und durch royales Weihnachtsmenü kredenzt, das natürlich auch verschiedene Lieblingsspeisen der jeweiligen Familienmitglieder beinhaltet. Eröffnet wird das Festessen natürlich vom König oder der Königin. Und auch die Sitzordnung folgt peniblen hierarchischen Regeln.
Klingt steif und langweilig, ist es angeblich aber nicht: Berichten zufolge sollen die Royals das familiäre Zusammentreffen genießen, es werden Spiele gespielt, sich mit Drinks vor dem Kamin gemütlich gemacht und auch viel gelacht. Denn der berühmte trockene britische Humor macht natürlich auch vor den Royals nicht Halt.
Apropos britischer Humor und Traditionen: Innerhalb der königlichen Familie ist es seit jeher üblich, sich anstelle von sündhaften Präsenten mit kleinen Scherzartikeln zu beschenken. Das Motto, laut der britischen Zeitung Mirror: "Je billiger und frecher, desto besser." Das mag schrullig sein, ist aber auch sympathisch bodenständig.
Hier einige Beispiele dieser "royalen Scherzartikel" (unter anderem berichtet von Mirror):
- Prinzessin Anne schenkte Prinzessin Diana zu ihrem ersten Weihnachtsfest in Sandringham einen Toilettenpapierhalter. Da diese von der Scherzartikel-Tradition nichts wusste, hatte sie für ihre Schwägerin eine edle Seife, luxuriöse Kinderkleidung sowie einen Kaschmirpullover parat.
- Als Diana wusste, wie das royale Beschenken funktioniert, suchte sie für Schwägerin Sarah Ferguson eine Badematte mit Leopardenmuster aus.
- Als Herzogin Meghan das erste Mal Weihnachten mit der königlichen Familie verbrachte, überreichte sie der Queen einen singenden Spielzeug-Hamster. Diese soll begeistert gewesen sein.
- Harry erfreute seine beliebte Großmutter einmal mit einem singenden Fisch, den man an der Wand befestigen konnte. Auch daran soll die Königin große Freude gehabt haben.
- Harry soll seiner Oma einst außerdem eine Badehaube geschenkt haben, auf der "Ain"t life a b*tch" (deutsch: "Ist das Leben nicht sch**ße?") stand.
- Meghan überraschte ihren Schwager Prinz William an einem Jahr mit einem großen Müsli-Löffel mit der Aufschrift "Müsli-Killer". Der Hintergrund: William liebt Müsli zum Frühstück.
- Auch Prinzessin Kate hatte sich für ihren Schwager Harry etwas Besonders überlegt: Als er noch nicht mit Meghan zusammen war, überreichte sie ihm eine kleine pinke Frauenfigur, die ihre volle Größe erst dann erreichte, wenn man sie in Wasser tauchte. Der Name des Scherzartikels: "Grow a Girlfriend" (auf deutsch: "Lass dir eine Freundin wachsen").
- Die Queen schenkte ihrem damals zweijährigen Urenkel Archie, dem Sohn von Harry und Meghan, ein Waffeleisen, weil der Bub diese Süßspeise so sehr als Frühstück liebt.
- Prinzessin Anne suchte für ihren Bruder König Charles (73) einen ledernen Toilettensitz aus.
- Harry erzählt in seinem Buch "Reserve", dass seine Großtante Margaret ihm an einem Jahr einen Kugelschreiber mit einem kleinem Gummifisch schenkte. Der Witz kam jedoch nicht an: Harry zeigte sich vom Geschenk nicht nur irritiert, sondern er bezeichnete es auch als "kaltblütig".
Mirror berichtet außerdem davon, dass Kates erstes Weihnachtsgeschenk an die Queen ein selbstgemachtes Chutney nach Rezept ihrer Großmutter war. Kein humorvolles, aber dafür ein äußerst kulinarisches Geschenk.
Bescherung gibt es bei den britischen Royals übrigens an Heiligabend. Man geht davon aus, dass der Austausch der Geschenke gegen 18 Uhr im Weißen Salon auf Schloss Sandringham stattfindet, wo sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie zu Weihnachten versammeln.
Die Royals müssen ihre Geschenke früher am Nachmittag heimlich im Zimmer platzieren, ohne erwischt zu werden. Königliche Weihnachten beinhalten normalerweise auch einen Ausflug zur St.-Maria-Magdalena-Kirche und ein Familienessen mit Truthahn und allem Drum und Dran.
Der in Ungnade gefallene Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor sowie seine Ex-Frau Sarah Ferguson werden heuer beim royalen Weihnachtsfest nicht dabei sein.
Kommentare