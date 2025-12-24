Es ist eine jahrhundertealte Tradition: Die königliche Familie feiert Weihnachten alljährlich im ebenso traditionsbewussten Sandringham.

An der festlich geschmückten Tafel wird ein durch und durch royales Weihnachtsmenü kredenzt, das natürlich auch verschiedene Lieblingsspeisen der jeweiligen Familienmitglieder beinhaltet. Eröffnet wird das Festessen natürlich vom König oder der Königin. Und auch die Sitzordnung folgt peniblen hierarchischen Regeln.

Klingt steif und langweilig, ist es angeblich aber nicht: Berichten zufolge sollen die Royals das familiäre Zusammentreffen genießen, es werden Spiele gespielt, sich mit Drinks vor dem Kamin gemütlich gemacht und auch viel gelacht. Denn der berühmte trockene britische Humor macht natürlich auch vor den Royals nicht Halt.