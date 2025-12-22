Eskaliert Streit jetzt? Brooklyn Beckham blockt Familie auf Instagram

Er war bei der 50er-Feier seines Vaters nicht dabei, bei dessen Ritterschlag durch König Charles ließ er sich auch nicht blicken und in der Netflix-Dokumentation seiner Mutter war er ebenso wenig zu sehen: Die Dinge zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern David und Victoria (sowie seinen Geschwistern Cruz, Romeo und Harper) scheinen seit langem nicht zum Besten zu stehen. Auch Weihnachten soll der 26-Jährige nicht mit seiner Familie gemeinsam feiern, sondern die Feiertage stattdessen mit seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham und deren Verwandtschaft verbringen. Doch nun erreicht das Drama im Beckham-Clan eine neue Stufe: Laut Bruder Cruz hat Brooklyn ihn und seine Eltern auf Instagram blockiert.

"Sie sind aufgewacht und waren blockiert" Cruz Beckham, Brooklyns jüngerer Bruder, bezog am Sonntag Stellung zu den Gerüchten und Medienberichten, dass seine Eltern Brooklyn auf der Social-Media-Plattform Instagram entfolgt seien – immerhin ein offizielles Zeichen, besonders unter Promis, dass man mit dieser Person nichts mehr zu tun haben will. Unter einem Screenshot eines Artikels der Daily Mail schrieb Cruz: "STIMMT NICHT. Meine Mutter und mein Vater würden niemals ihrem Sohn entfolgen … Lassen wir die Fakten sprechen. Sie sind aufgewacht und waren blockiert … so wie ich." Der 20-Jährige macht also klar, dass die Distanzierung auf Instagram von Brooklyn ausging. Es ist ungewöhnlich, dass einer der Beckham-Familienmitglieder in Bezug auf Gerüchte und Privatangelegenheiten zu solchen deutlichen Worten greift. Den Streit mit Brooklyn, der schon länger für Schlagzeilen sorgt, haben die Beckhams bisher gänzlich unkommentiert gelassen.

Brooklyns Reaktion auf die Schlagzeilen Brooklyn selbst hielt sich bislang mit Kommentaren zurück, sprach jedoch bei einem öffentlichen Auftritt im Rahmen des Ryder Cup Celebrity All-Star Matches im September kurz über die Situation. "Jeder wird immer irgendwelchen Unsinn erzählen", sagte er damals der Daily Mail. "Ich konzentriere mich einfach darauf, Golf zu spielen und Zeit mit Freunden zu verbringen. Das macht Spaß." Auf die Frage, wie er mit negativen Schlagzeilen über seine Familie umgehe, antwortete er: "Es wird immer Leute geben, die Negatives sagen, aber ich habe eine sehr unterstützende Ehefrau." Er fügte hinzu: "Wir machen unser Ding, halten den Kopf unten und arbeiten. Wir sind glücklich."