Kein gemeinsames Weihnachten: Stars, die mit ihren Eltern gebrochen haben

Nicht nur Herzogin Meghan liegt im Dauerclinch mit ihrem Vater, Thomas Markle, der sich dieses Jahr kurz vor Weihnachten aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Probleme einer Not-OP unterziehen musste. Meghan soll ihren Vater - nach Jahren der Funkstille - angesichts der besorgniserregenden Lage via Brief kontaktiert haben, auch wenn eine innigere Annäherung zwischen Vater und Tochter als eher unwahrscheinlich gilt. Dazu mehr:

Die Herzogin ist nicht der einzige Promi, der den Kontakt zu einem Elternteil abgebrochen hat, weil er unter der zerrütteten Beziehung gelitten hat. Stars, die mit ihren Eltern gebrochen haben Angelina Jolie Als Angelina Jolie noch ein Baby war, verließ ihr berühmter Vater Jon Voight die Familie. Die Beziehung der beiden ist trotz Annäherungsversuchen in der Vergangenheit seitdem eisig. 2002 erzählte Voight gegenüber Access Hollywood, dass seine Tochter "psychische Probleme" habe, worauf diese ihrem Vater vorwarf: "Ich möchte die Gründe für meine schlechte Beziehung zu meinem Vater nicht öffentlich machen." Sie und ihr Bruder Jamie hätten "gerne eine herzliche und liebevolle Beziehung zu unserem Vater gehabt". "Nach all den Jahren habe ich festgestellt, dass es für mich nicht gesund ist, mit meinem Vater zusammen zu sein, besonders jetzt, wo ich Verantwortung übernehme für mein eigenes Kind", sagte Jolie dazu, nachdem sie ihren ersten Sohn, Maddox, adoptierte. Den Nachnamen "Voight" ließ Jolie später aus ihren Dokumenten streichen. 2017 wirkte es so, als hätten sich Vater und Tochter ausgesöhnt. "Jon und ich haben uns getroffen – jetzt wegen der Enkelkinder – und wir finden eine neue Beziehung", erzählte Jolie damals. Von Dauer war der Frieden jedoch nicht. Aktuell soll Jolie gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater pflegen.

Leighton Meester "Gossip Girl"-Star Leighton Meester blickt auf eine turbulente Vergangenheit zurück: Die Schauspielerin wurde geboren, als ihre Mutter Constance Meester gerade eine Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels verbüßte. Nachdem ihre Mama aus dem Gefängnis entlassen wurde, kam sie finanziell kaum über die Runden. Leighton steuerte dank Model- und Schauspieljobs einen Teil des Geldes bei. 2011 verklagte Meester ihre Mutter, weil sie dieses Geld, das ihrem Bruder Alexander geschickt werden sollte, um ihm bei einem medizinischen Problem zu helfen, selbst ausgegeben hatte. People berichtete daraufhin, dass Leightons Mutter drohte, ihre Tochter auf drei Millionen US-Dollar zu verklagen, wenn diese ihre monatliche Zulage [von 7.500 US-Dollar] auf 10.000 US-Dollar nicht erhöht. Zudem warf Constance ihrer Tochter vor, sie auf den Boden geworfen und sie mit einer Flasche geschlagen zu haben. 2012 gewann die Schauspielerin den Rechtsstreit gegen ihre Mutter. Sie wollte laut Daily Mail aber kein Geld zurück, sondern soll nur den Wunsch verspürt haben, ihre Mutter aus ihrem Leben zu verbannen. Macaulay Culkin Macaulay Culkin hat keine gute Beziehung zu seinem Vater, Schauspieler Kit Culkin. Die Eltern des ehemaligen Kinderstars hatten sich 1995 getrennt, nach 20 Jahren Beziehung und sieben gemeinsamen Kindern. Der Sorgerechtsstreit dauerte Jahre, denn das Ex-Paar stritt sich nicht nur um die Kinder, sondern auch darum, wer die Karriere ihres berühmten Sprosses Macaulay managen soll.

Im Rahmen des Gerichtsstreits warf Macaulays Mutter Patricia Kit Culkin eine "gewalttätige Terrorherrschaft" vor. Er habe getrunken und sei ihr untreu gewesen. Macaulay selbst sagte aus, sein Vater habe die Familie "durch Demütigung und körperliche Misshandlung" kontrolliert. Seit dem Gerichtsstreit haben Vater und Sohn keinen Kontakt mehr. 2016 sagte der Vater des Schauspielers gegenüber der Daily Mail sogar: "Ich betrachte Macaulay nicht mehr als Sohn." Adele Auch Sängerin Adele hatte keine innige Beziehung zu ihrem 2021 verstorbenen Vater Mark Evans. Als sie sich 2017 bei der Grammy-Preisverleihung für die Auszeichnung für ihr Album "Hello" bedankte, bezeichnete sie ihren langjährigen Manager Jonathan Dickins als ihren Ersatz-Papa, während sie ihren Vater öffentlich bloßstellte. "Wir kennen uns seit zehn Jahren und ich liebe dich, als wärst du mein Vater. Ich liebe dich so, so sehr. Ich liebe meinen Vater nicht, das ist die Sache. Das bedeutet nicht viel. Ich liebe dich, wie ich meinen Vater lieben würde", so die Musikerin damals. Mark Evans gestand später gegenüber der Sun, dass seine Alkoholsucht sein Verhältnis zu seiner Tochter negativ geprägt habe. "Ich habe jeden Tag zwei Liter Wodka und sieben oder acht Pints ​​Stella leer gemacht", gestand er damals. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1999 war Evans in Depressionen gerutscht und hatte sein Elend in Alkohol ertränkt. "Ich war nicht für meine Tochter da, wie ich es hätte sein sollen und ich habe das jede Sekunde jeden Tages bis zu diesem Moment bereut. Es zerreißt mich innerlich", warf sich Adeles Vater vor.

Demi Lovato 2013 ist Demi Lovatos Vater Patrick Lovato an Krebs verstorben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden aber seit Jahren keinen Kontakt mehr. Die Sängerin und Schauspielerin hatte 2009 erzählt: "Das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, war vor zwei Jahren." Patrick Lovato erzählte den Boulevardmedien zwar, er habe sich seiner Tochter wieder angenähert. Doch die Musikerin behauptete, dass die Versöhnung "nicht exakt so verlief, wie er es dargestellt hat. Es hatte nicht das Märchen-Happy-End." 2015 nannte sie den Kampf ihres Vaters gegen seine psychischen Erkrankungen als einen Grund dafür, dass er sich nicht so um seine Familie kümmern konnte. Damals bezeichnete sie ihren Vater auch als "missbräuchlich". Lovatos Eltern hatten sich getrennt, als der ehemalige Kinderstar zwei Jahre alt war. Eminem 1999 wurde US-Rapper Eminem im Alter von 26 Jahren von seiner Mutter Debbie Mathers-Briggs verklagt. Laut Rolling Stone lautete ihr Vorwurf, Eminem habe sie in diversen Interviews verleumdet, indem er andeutete, sie sei eine "instabile Drogenabhängige." Die Mutter des Musik-Stars forderte zehn Millionen Dollar Schadenersatz. Eminem hingegen warf seiner Mutter vor, sie sei nur auf sein Geld aus. Er habe seinen jüngeren Bruder Nate allein großziehen müssen, auch wenn Debbie behauptete, Eminems Texte über sie seien frei erfunden. "Ich war nicht glücklich, als er ein ganz neues Leben für sich erfand – welche Mutter möchte als pillenknallende Alkoholikerin bekannt sein, die von Sozialhilfe lebt? Um die Wahrheit zu sagen, war mir das Herz gebrochen. [...] Ich denke, er hat die guten Zeiten vergessen, die wir hatten", beklagte sich Eminems Mutter 2008, als sie für ihre Memoiren, "My Son Marshall, My Son Eminem", die Werbetrommel rührte.