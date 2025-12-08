Ekelhafte Gewohnheiten am Set: Die Ungustl unter den Hollywoodstars

Für ihre Darbietungen auf der Leinwand werden diese Schauspieler hoch gelobt. Mit ihrem Benehmen am Set sollen sie sich bei ihren Kollegen aber weniger beliebt machen als bei Filmkritikern. Dwayne Johnson Dwayne "The Rock" Johnson war 2024 der bestbezahlte Schauspieler mit einem geschätzten Verdienst von 88 Millionen Dollar, wie Forbes berichtete. Seine Co-Stars dürften ihn aber in keiner guten Erinnerung behalten haben. Im vergangenen Jahr kamen Vorwürfe auf, der Schauspieler sei ständig zu spät zum Set seines Weihnachtsfilms "Red One" erschienen - und zwar um Stunden, was die Produktion erheblich verzögerte. Zudem wurde eine ekelhafte Angewohnheit von Johnson enthüllt: Er urinierte angeblich in Wasserflaschen, anstatt die Toilette aufzusuchen. Doch damit nicht genug: Der Action-Star gab die Flaschen anschließend Assistenten, die sie für ihn wegwerfen sollten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Mario Anzuoni Dwayne Johnson

In einem Titelinterview für GQ wies Johnson die Berichte zum Teil als übertrieben zurück. "Ich pinkle in eine Flasche. Ja, das kommt vor", gab er zu, stellte jedoch klar: "Aber nicht in dieser Menge, wohlgemerkt. Das war ja wahnsinnig viel. Total verrückt. Absurd." Kate Winslet Kate Winslet musste am Set von "Titanic" (1997) Szenen im Wasser drehen. Da sie Berichten zufolge wenig Lust, sich jedes Mal mit ihrem Kostüm herumzuschlagen, wenn sie auf die Toilette musste, entwickelte folgende Angewohnheit am Set: Sie urinierte schlichtweg in den Wassertank. "Ja, ich habe gepinkelt", erzählte Winslet dem Rolling Stone. "Ich meine, es ist doch dasselbe wie in einem Schwimmbecken – denkt man wirklich darüber nach."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / CAROLINE BREHMAN Kate Winslet

Johnny Galecki In der britischen Fernsehsendung "Sunday Brunch" enthüllte "The Big Bang Theory"-Star Kunal Nayyar eine widerliche Angewohnheit seines früheren Co-Star Johnny Galecki am Set der Sitcom. "Da ist eine Wand, an die Johnny Galecki zwölf Jahre lang seinen Kaugummi geklebt hat. Kein Witz! Da hängen 3.000 getrocknete Kaugummis von Johnny Galecki an der Wand", erinnerte er sich. Brad Pitt Nach der Trennung von Angelina Jolie im Jahr 2016 und dem darauf folgenden Sorgerechtsstreit vor Gericht soll sich Brad Pitt gehen haben lassen, behauptete ein Insider gegenüber 2022 dem Klatschblatt Globe. Es gab Phasen, da habe sich der Schauspieler nur noch für wichtige Red-Carpet-Events hergerichtet. Der Gerichtsstreit soll ihm zugesetzt haben, weswegen Pitt in seiner Freizeit kaum darauf achte, sein Äußeres zu pflegen. "Er kann immer noch den Stil-Schalter umlegen und sich selbst herausputzen, wenn er muss, aber in seiner Freizeit scheint Brad stolz darauf zu sein, schmuddelig und faul zu sein", wurde eine anonyme Quelle zitiert. "Er trägt wochenlang die gleiche weite Hose und das gleiche Hemd, ohne sie zu waschen, kümmert sich nicht um die Pflege und verzichtet sogar auf Deo."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Maja Smiejkowska Brad Pitt

Generell scheint es der Hollywoodstar mit der Hygiene nicht immer allzu ernst zu meinen - zum Leidwesen seiner Schauspielkollegen. Eli Roth, der mit Pitt in "Inglourious Basterds" (2009) vor der Kamera stand, erzählte dem Magazin People, dass Pitt ihm während des Drehs den Tipp gegeben habe, Feuchttücher benutzen. "Er meinte, wenn man schwitzt und keine Zeit zum Duschen hat, nimmt man einfach ein Feuchttuch und reibt sich damit die Achseln ab", so Roth. Pitt habe ihm außerdem erzählt, dass es ihm schwerfalle, Zeit zum Duschen zu finden. Wenn man seinem ehemaligen Mitbewohner Jason Priestley Glauben schenken darf, geht diese Angewohnheit bereits auf die Anfänge von Pitts Karriere zurück. "Wir wohnten zu dritt in einer Zweizimmerwohnung in einem echt miesen Viertel von L.A.", erzählte Priestley 2024 gegenüber Metro. Pitt sei ein "ganz okayer" Mitbewohner gewesen, er hatte jedoch eine üble Angewohnheit. "Wir haben früher alle zusammen dieses Spiel gespielt, um zu sehen, wer am längsten ohne Dusche auskommt" erinnerte sich der "Beverly Hills, 90210"-Star. Gewonnen habe stets "Brad, immer Brad." "Ich glaube nicht, dass er das heute noch macht, aber damals konnte er lange Zeit ohne Duschen auskommen", sagte Priestley. Inzwischen soll Pitt besser auf seine Körperhygiene achten.

Zac Efron Mädchenschwarm Zac Efron scheint es Brad Pitt nachzumachen. Der Fitness-Fan tut zwar alles Erdenkliche, um in Form zu bleiben. Die eigene Sauberkeit scheint ihm dabei aber weniger wichtig. Ein Insider vom "High School Musical 3"-Set erzählte dem Star-Magazin, dass sich Efron nur selten wasche. "Zac ist kein großer Fan vom Duschen. Es ist so ekelhaft, weil Zac es liebt, Sport zu treiben und er spielt auch ständig Basketball - aber er verzichtet danach aufs Waschen." Pitts Technik scheint zu helfen: "Wenn er faul ist, reinigt er sich einfach mit Feuchttüchern", so der Insider über Efron. Robert Pattinson In einem Interview mit Extra wurde Robert Pattinson einmal gefragt, ob er die Gerüchte, dass er einmal seine Haare sechs Wochen lang nicht gewaschen habe, bestätigen würde. "Wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich sehe nicht wirklich einen Sinn darin, meine Haare zu waschen", gab der künftige "Batman"-Star daraufhin zu.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / SEBASTIEN NOGIER / POOL Robert Pattinson

Pattinsons Kollegen finden seine mangelnde Körperhygiene aber wohl weniger betörend. Dabei scheint fettiges Haar noch das geringste Übel zu sein. Eine namentlich nicht genannte Quelle, die mit dem Briten am Set von "The Twilight Saga: New Moon" zusammengearbeitet hat, beschwerte sich jedenfalls gegenüber MTV über Pattinsons schlechten Körpergeruch: "Er stinkt. Es ist schrecklich. Er duscht sich nie und es macht die Leute verrückt." Shia LaBeouf Shia LaBeouf geht für Filmrollen gern mal an seine Grenzen. Beim Dreh von "Fury" nahm er seine Rolle als Soldat Boyd "Bible" Swan aber vielleicht etwas zu ernst. Um seinem Filmcharakter gerecht zu werden, soll der Method-Actor laut Daily Mail unter anderem wochenlang das Duschen verweigert haben. "Er dachte, er würde seinen Charakter besser verstehen, wenn er fühlen würde, wie es ist, mit einem schlechten Körpergeruch zu leben." Jared Leto In "Suicide Squad" gibt Jared Leto den "Joker". Seine Rolle als Scherzkeks nahm der Mime beim Dreh aber offenbar etwas zu ernst. Wie er in einem Interview verriet, schenkte er seinen Filmkollegen gebrauchte Kondome und Analketten, "um für Überraschungen zu sorgen." Leto: "Ein Joker ist jemand, der die persönlichen Grenzen anderer Personen nicht respektiert."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Mario Anzuoni Jared Leto

Christian Bale Am "Terminator"-Set rastete Christian Bale komplett aus, als Kameramann Shane Hurlbut aus Versehen mitten in einer Szene durch das Bild lief. Im Internet wurde ein Audiomitschnitt veröffentlicht, in dem zu hören ist, wie Bale Hurlbut minutenlang anschreit, beleidigt und droht, nicht mehr am Set zu erscheinen, wenn man den Kameramann nicht entlässt. Mike Myers Sein Publikum mag Komiker Mike Myers vielleicht zum Lachen bringen, eine Zusammenarbeit mit ihm soll aber alles andere als lustig sein. Seine Streiche am Set von "Wayne’s World" sollen so nervig gewesen sein, dass Regisseurin Penelope Spheeris über Myers meinte, sie habe "diesen Bastard jahrelang gehasst." Charlize Theron Oscarpreisträgerin Charlize Theron lässt sich auch manchmal etwas gehen. "Ich bin ein taffes Mädchen. Es macht mir nichts aus, wochenlang nicht zu duschen. Für mich ist das in Ordnung", erzählte die 45-Jährige einmal in einem Interview mit David Letterman. Was ihre Filmpartner davon halten, ist allerdings nicht bekannt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Mario Anzuoni Charlize Theron