George Clooney: Dieser Regisseur machte ihm "das Leben zur Hölle"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Hollywood ist es am Ende wie in anderen Branchen auch: Man kann einfach nicht mit jedem Kollegen. Während es sich bei uns Normalsterblichen aber meist um kleine Konflikte handelt, die sich lösen lassen, führen in der Traumfabrik große Egos nicht selten zur Eskalation der Situation – und zur Weigerung so mancher Stars, jemals wieder mit dem verhassten Gegenüber zusammenzuarbeiten. Einige Beispiele für Zwistigkeiten unter Prominenten finden Sie hier:

Auch Megastar George Clooney reiht sich in die Liste jener Stars ein, die sich weigern, mit einer bestimmten anderen Person zukünftig gemeinsam an einem Film zu arbeiten. "Das Leben zur Hölle gemacht" In einem Interview mit der Zeitschrift GQ aus dem Jahr 2024 – anlässlich seines Films "Wolfs" mit Co-Star und engen Freund Brad Pitt – hat Clooney tiefe Einblicke in seine Erfahrungen mit dem Regisseur David O. Russell gewährt. Beide drehten gemeinsam 1999 den Film "Three Kings", ein Mix aus Kriegsfilm und schwarzer Komödie. An Clooneys Seite: unter anderem Mark Wahlberg. Der heute 64-Jährige ließ dabei kein gutes Haar am Regisseur. Der Grund: Russells Verhalten am Set, das Clooney als unerträglich beschreibt.

"Ich mache einen wirklich guten Film wie 'Three Kings', werde dabei einen miserablen Kerl wie David O. Russell haben, der dir das Leben zur Hölle macht. Der jedem Menschen im Team das Leben zur Hölle macht. Das ist es nicht wert", so Clooneys ehrliche Worte. "Nicht zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Nur um ein gutes Produkt zu haben." Je älter er werde, desto mehr seien solche Überlegungen wichtig, meinte Clooney im Interview.

"Schlimmste Erfahrung meines Lebens" Schon ein Jahr nach der Veröffentlichung des Films sprach Clooney im Gespräch mit dem Magazin Playboy davon, wie schrecklich er die Dreharbeiten fand – "die wahrhaftig, ohne Ausnahme schlimmste Erfahrung meines Lebens" (via Filmstarts). Laut Clooney wurde Russell am Set gegenüber Crew-Mitgliedern respektlos und beleidigend. Daraufhin eskalierte die Situation. "David, du kannst nicht Leute schubsen, drängen oder demütigen, die sich nicht wehren dürfen", soll Clooney gesagt und versucht haben, Russell zu beruhigen. Doch der Filmemacher habe aggressiv reagiert: "Kümmer dich lieber um deine beschissene Performance. Du benimmst dich wie ein Schwanz. Willst du mich schlagen? Willst du mich schlagen? Komm schon, du Weichei, schlag mich." Daraufhin sei die Auseinandersetzung handgreiflich geworden, und Clooney gab gegenüber Playboy zu, dass er "durchgedreht“ sei.