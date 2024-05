Meryl Streep vs. Dustin Hoffman

Es scheint beinahe unmöglich, Meryl Streep nicht zu mögen. Doch Dustin Hoffman ist hier eine Ausnahme. Weil sie ihre Dialogzeilen in "Kramer vs. Kramer" (1979) ändern und ihrer Figur einen größeren feministischen Aspekt geben wollte, war Hoffman, gelinde gesagt, sehr genervt. Bei einer Szene hat Hoffman Streep gar geschlagen, obwohl das nicht im Drehbuch stand. Am Ende hat Streep für ihre Rolle den Oscar gewonnen. Hoffman nicht. Was sicherlich nicht zur positiven Stimmung zwischen den beiden beigetragen hat.

Als Hoffman 2018 angeblich in den Skandal rund um Harvey Weinstein verwickelt war, äußerte sich Streep mit harten Worten zum damaligen Vorfall gegenüber The New York Times: "Er hatte eine Grenze überschritten."