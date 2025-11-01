Schlüpfrig: Diese Stars verdienten ihr Geld mit Erotikfilmen und Nacktaufnahmen
Der Weg zum Filmstar war für viele Schauspieler nicht einfach. Rollen in Blockbustern und hochwertigen Serien waren Mangelware. Geplagt von finanziellen Nöten tauchten diese fünf Stars in die Erwachsenen-Industrie ein, um sich finanziell über Wasser zu halten – ganz nach dem Motto: "Sie waren jung und brauchten das Geld."
Diese 5 Hollywood-Stars verdienten ihr Geld mit Pornos:
Sylvester Stallone
Mit Mitte 20 war Sylvester Stallone noch lange nicht der Star, der er heute ist. In einem Interview mit Playboy erzählte er, dass er aus seiner Wohnung in New York geschmissen wurde und mehrere Nächte an einer Bushaltestelle übernachten musste. Er versuchte, nicht von der Polizei erwischt zu werden und kam so schließlich zu seiner ersten Filmrolle. Aus lauter Verzweiflung nahm er die Hauptrolle im Softporno-Film "Kitty & Studs" an. Er erhielt für die zwei Drehtage 200 Dollar, womit er sich im Jahr 1970 kurzzeitig aus seiner finanziellen Notlage retten konnte.
Der Film handelt von den sexuellen Abenteuern eines jungen Paares in New York und wurde von einer Gruppe reicher Anwälte finanziert. Bekanntheit erlangte der Film erst durch Stallones Erfolg mit "Rocky", weshalb "Kitty & Studs" verspätet sogar in ausgewählten Kinos in den USA zu sehen war.
Cameron Diaz
Cameron Diaz war in den 90er-Jahren einer der größten Stars in Hollywood. Vor ihrem Kinodebüt in "Die Maske“ ließ sie sich als 19-Jährige in Lack-und-Leder-Outfits fotografieren. Die Oben-ohne-Fotos wurden lange unter Verschluss gehalten, bis sich schließlich der Fotograf drei Tage vor der Premiere von "3 Engel für Charlie" bei Diaz meldete und versuchte, sie mit den Bildern zu erpressen. Nachdem sie der Forderung von 3,5 Millionen Dollar nicht nachgab, erschienen die Fotos im Netz, woraufhin Diaz den Fotografen verklagte und recht bekam.
Arnold Schwarzenegger
Bodybuilder, Schauspieler, Gouverneur – und Pornostar? Während seiner Karriere als Bodybuilder posierte Arnold Schwarzenegger für zahlreiche Magazine und wurde schließlich zu einem popkulturellen Phänomen. Eine seiner Fotostrecken zog jedoch besondere Aufmerksamkeit auf sich, da die steirische Eiche für das Homosexuellen-Magazin "After Dark" posierte. Auch wenn sich der gebürtige Österreicher freizügig gab, war für seine Fans nicht mehr zu sehen als in "Terminator" und Co.
Sibel Kekilli
Die deutsch-türkische Schauspielerin Sibel Kekilli war das erste Mal auf der großen Leinwand in Fatih Akins Berlinale-Erfolg "Gegen die Wand" zu sehen. Vor ihrem Durchbruch wirkte sie in mehreren Pornofilmen mit, um sich ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Von 2010 bis 2017 war sie als "Tatort"-Ermittlerin Sarah Brandt zu sehen und durch ihre Rolle der Shae in der Kultserie "Game of Thrones" wurde sie auch einem internationalen Publikum bekannt.
Jon Hamm
Bevor Jon Hamm mit der Retro-Hochglanz-Serie "Mad Men" seinen großen Durchbruch feierte, nahm auch er ungewöhnliche Jobs an, um sich über Wasser zu halten: unter anderem hatte er in den 90er-Jahren einen Auftritt in der Datingshow "The Big Date", wobei er in einem Interview mit Vanity Fair verriet, dass er zu dieser Zeit auch als Kostümassistent am Set von Softpornos arbeitete. Auch wenn er selber nie vor der Kamera zu sehen war, bekam er einen guten Einblick in die Pornoindustrie. "Es war furchtbar", war das Fazit des inzwischen 54-jährigen Schauspielers.
David Duchovny
David Duchovny feierte als FBI-Agent Fox Mulder in "Akte X" seinen internationalen Durchbruch und veränderte die TV-Landschaft nachhaltig. Mulder hatte nicht nur ein Faible für Unerklärliches, sondern auch für Pornos. In Duchovnys zweitem Serienerfolg "Californication" spielte er einen sexsüchtigen Autor. Was viele nicht wissen: Parallel (!) zu "Akte X" war er der Hauptdarsteller der Softporno-Serie "Red Shoe Diaries" (1992-2002). Da überrascht es irgendwie nicht, dass Duchovny sich auch im Privatleben wegen Sexsucht behandeln ließ.
