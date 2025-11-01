Der Weg zum Filmstar war für viele Schauspieler nicht einfach. Rollen in Blockbustern und hochwertigen Serien waren Mangelware. Geplagt von finanziellen Nöten tauchten diese fünf Stars in die Erwachsenen-Industrie ein, um sich finanziell über Wasser zu halten – ganz nach dem Motto: "Sie waren jung und brauchten das Geld." Diese 5 Hollywood-Stars verdienten ihr Geld mit Pornos:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/Rolf Vennenbernd Sylvester Stallone

Sylvester Stallone Mit Mitte 20 war Sylvester Stallone noch lange nicht der Star, der er heute ist. In einem Interview mit Playboy erzählte er, dass er aus seiner Wohnung in New York geschmissen wurde und mehrere Nächte an einer Bushaltestelle übernachten musste. Er versuchte, nicht von der Polizei erwischt zu werden und kam so schließlich zu seiner ersten Filmrolle. Aus lauter Verzweiflung nahm er die Hauptrolle im Softporno-Film "Kitty & Studs" an. Er erhielt für die zwei Drehtage 200 Dollar, womit er sich im Jahr 1970 kurzzeitig aus seiner finanziellen Notlage retten konnte. Der Film handelt von den sexuellen Abenteuern eines jungen Paares in New York und wurde von einer Gruppe reicher Anwälte finanziert. Bekanntheit erlangte der Film erst durch Stallones Erfolg mit "Rocky", weshalb "Kitty & Studs" verspätet sogar in ausgewählten Kinos in den USA zu sehen war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

Cameron Diaz Cameron Diaz war in den 90er-Jahren einer der größten Stars in Hollywood. Vor ihrem Kinodebüt in "Die Maske“ ließ sie sich als 19-Jährige in Lack-und-Leder-Outfits fotografieren. Die Oben-ohne-Fotos wurden lange unter Verschluss gehalten, bis sich schließlich der Fotograf drei Tage vor der Premiere von "3 Engel für Charlie" bei Diaz meldete und versuchte, sie mit den Bildern zu erpressen. Nachdem sie der Forderung von 3,5 Millionen Dollar nicht nachgab, erschienen die Fotos im Netz, woraufhin Diaz den Fotografen verklagte und recht bekam.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

Arnold Schwarzenegger Bodybuilder, Schauspieler, Gouverneur – und Pornostar? Während seiner Karriere als Bodybuilder posierte Arnold Schwarzenegger für zahlreiche Magazine und wurde schließlich zu einem popkulturellen Phänomen. Eine seiner Fotostrecken zog jedoch besondere Aufmerksamkeit auf sich, da die steirische Eiche für das Homosexuellen-Magazin "After Dark" posierte. Auch wenn sich der gebürtige Österreicher freizügig gab, war für seine Fans nicht mehr zu sehen als in "Terminator" und Co.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

Sibel Kekilli Die deutsch-türkische Schauspielerin Sibel Kekilli war das erste Mal auf der großen Leinwand in Fatih Akins Berlinale-Erfolg "Gegen die Wand" zu sehen. Vor ihrem Durchbruch wirkte sie in mehreren Pornofilmen mit, um sich ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Von 2010 bis 2017 war sie als "Tatort"-Ermittlerin Sarah Brandt zu sehen und durch ihre Rolle der Shae in der Kultserie "Game of Thrones" wurde sie auch einem internationalen Publikum bekannt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/CLEMENS BILAN

Helen Mirren Im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen blickt Dame Helen Mirren, heute vor allem für die titelgebende Rolle in "The Queen" bekannt, auf ihre Erfahrung in der Erotikbranche positiv zurück: "Es war wie einem Nudistencamp, total entspannt", verriet sie in einem Interview. Mirren bezieht sich auf "Caligula", einem von Penthouse finanzierten Spielfilm mit pornografischen Szenen. Sie selbst stellte darin die römische Kaiserin als auch eine Edelnutte dar. Der berühmte Filmkritiker Roger Ebert bezeichnete den Film als "schamlosen Müll".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

Jon Hamm Bevor Jon Hamm mit der Retro-Hochglanz-Serie "Mad Men" seinen großen Durchbruch feierte, nahm auch er ungewöhnliche Jobs an, um sich über Wasser zu halten: unter anderem hatte er in den 90er-Jahren einen Auftritt in der Datingshow "The Big Date", wobei er in einem Interview mit Vanity Fair verriet, dass er zu dieser Zeit auch als Kostümassistent am Set von Softpornos arbeitete. Auch wenn er selber nie vor der Kamera zu sehen war, bekam er einen guten Einblick in die Pornoindustrie. "Es war furchtbar", war das Fazit des inzwischen 54-jährigen Schauspielers.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/PHILIPP GUELLAND

Heiner Lauterbach Heute gehört er zu den erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands, doch auch Heiner Lauterbach begann seine Karriere sehr bescheiden. Seine allerersten Filme waren die Teile 9 bis 11 des mittlerweile berüchtigten "Schulmädchen-Reports". Er spielte aber jeweils andere Rollen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ZDF und Dirk Bartling/ZDF/Dirk Bartling

Sascha Hehn Seine größten Erfolge feierte Sascha Hehn als moralisch aufrichtiger Arzt in "Die Schwarzwaldklinik" sowie als ebenso vorbildlicher Kapitän in "Das Traumschiff". Auch als vertrauenswürdiger Frauenarzt "Frauenarzt Dr. Markus Merthin" sorgte er in den 90er-Jahren für tolle Quoten. Doch zu Beginn seiner Karriere in den 70er-Jahren zeigte sich Hehn gar nicht so brav, sondern spielte in zahlreichen Erotikschmonzetten mit, wie "Melody in Love" oder "Hausfrauen-Report". Wie Lauterbach war er auch im "Schulmädchen-Report" zu sehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERIE MACON