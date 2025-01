Es geht um viel Geld: Hugh Jackman und Ex-Frau steuern auf schmutzigen Rosenkrieg zu

Insider behaupten, die Scheidung könnte "schmutzig" werden, da Furness und Jackman Schwierigkeiten haben sollen, ihr geschätztes Vermögen von 250 Millionen US-Dollar aufzuteilen.

"Es geht um eine Menge Geld"

"Einer der Hauptgründe, warum sie die Scheidung noch nicht eingereicht haben, ist, dass sie nie einen Ehevertrag hatten", sagt ein Insider aus Jackmans Umfeld. "Als sie heirateten, dachten sie, es wäre für immer. Wer tut das nicht? Damals erwartete keiner von beiden, dass Hughs Karriere so groß werden würde."

"Weil es keinen Ehevertrag gab und er während ihrer Ehe ein Vermögen gemacht hat, wird diese Scheidung nicht so einfach sein. Es könnte sogar schmutzig werden, weil viel auf dem Spiel steht", mutmaßt der Insider und fügt hinzu: "Es müssen viele [...] Teile ausgearbeitet werden und es geht um eine Menge Geld."

Beide würden sich eine schnelle Lösung wünschen, nach knapp drei Jahrzehnten Ehe und Jackmans beachtlichem Einkommen sei dies aber nicht so einfach.

Jackmans Beziehung zu Foster soll die ohnehin schon bestehenden Spannungen, die zwischen ihm und seiner Noch-Ehefrau herrschen, zusätzlich verschlimmert haben. Gegen Ende ihrer Ehe sollen die beiden hinter verschlossenen Türen mit " Groll und einem Machtungleichgewicht" zu kämpfen gehabt haben.

Das Ex-Paar soll bemüht gewesen sein, die Scheidungspapiere noch vor Weihnachten einzureichen. Verzögert wurde dies jedoch durch die Feiertage und Jackmans Verpflichtungen in "The Music Man" an der Seite seiner neuen Geliebten. Der Schauspieler und Furness sollen daher planen, die Scheidung in den nächsten paar Wochen offiziell in New York einzureichen.