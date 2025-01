Jana Ina von Ehemann Giovanni Zarrella jahrelang belogen

Seit 20 Jahren ist Giovanni Zarrella mit seiner Frau Jana Ina verheiratet. Das beruflich erfolgreiche Paar hat mehrere Reality-TV-Shows gedreht, in denen es Einblicke in sein Privatleben gab. Das Model und der Sänger haben zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter.

Seine Frau setzte er über sein Tief nicht in Kenntnis, er wollte den Schein wahren und sein erfolgreiches Musikerleben aufrechterhalten. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann. Nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch: Der geht raus, der macht sein Ding."

Die Band bestand bis 2006. Nach der Auflösung von "Bro'Sis" musste sich Zarrella beruflich neu orientieren, denn er war im Grunde arbeitslos. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", gestand er im Podcast "Hotel Matze". Nach dem Aus der Band habe er sich "erst mal gefragt, was man hätte anders machen können und hatte keine Antwort".

"Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Und sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt'. Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", erinnert sich Zarrella an die Lügen, die er Jana Ina auftischte, um sein Karrieretief zu verbergen. "Sie ist zu ihrem Auto und ich hab eine Runde um den Block gemacht und bin wieder ins Haus gegangen."

"Weil ich was vorspielen wollte, was ich nicht war", ging es ihm aber schlecht. Seine Frau habe lange Zeit nicht gemerkt, dass er ihr etwas vorspielte. Schließlich folgte die große Beichte. Zarrella habe zu ihr gesagt: "Ich weiß nicht, wie oft ich dir erzählt habe, dass ich im Tonstudio, Interview oder beim Fotoshooting bin: Nichts davon war wahr." Zarrella weiter: "Eine Zeit lang war gar nichts bei mir. Das Telefon hat nicht geklingelt. Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich."

Glücklicherweise reagierte Jana Ina mit Verständnis. Sie sagte: "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch." Er selbst sei aber ein Mensch, "der so Sachen unglaublich mit sich selbst ausmacht".

Von 2005 bis 2008 habe er rückblickend betrachtet "die schwersten drei Jahre in meinem Leben" erlebt. Mit der Zeit schaffte es Zarrella aber, sich im Fernsehen wieder zu etablieren. 2019 landete er zudem mit seinem Album "La vita è bella" wieder einen Charterfolg. Seine darauffolgenden LPs "Ciao!" (2021) und "Per sempre" (2022) belegten in Deutschland und Österreich Platz eins.