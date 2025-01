Krisen und Comeback: Zellweger verrät Grund für 6-jährige Schauspielpause

Ende der Nullerjahre kam die Karriere der US-Amerikanerin dann aber ins Wanken - obwohl sie binnen kurzer Zeit eine Reihe an Filmen drehte. Mit dem Drama "Ein verlockendes Spiel" aus dem Jahr 2008 an George Clooneys Seite, dem Western "Appaloosa" (2008) und ihren Hauptrollen in "My One and Only", "New in Town" und "Fall 39" konnte Zellweger nicht an frühere Erfolge anknüpfen.

2010 zog sie sich aufgrund von Depressionen für sechs Jahre aus dem Filmgeschäft zurück.