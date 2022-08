Freunde in Sorge um Renée Zellweger

Zellwegers Freunde raten ihr zur Trennung

Zellweger hält zu ihrem Freund - auch wenn seine Probleme die verhältnismäßig frische Beziehung durchaus belasten dürften. Freunde sollen zudem befürchten, die Schauspielerin könnte in den Rechtsstreit ihres Partners hineingezogen werden, berichtet der National Enquirer. "Es ist ein chaotischer Sorgerechtsfall mit viel Drama, der sich über Monate, wenn nicht Jahre hinziehen könnte", plaudert ein vermeintlicher Insider aus. Und das könnte auch Zellweger künftig noch mehr zu spüren bekommen. "Renées Freunde sagen ihr, sie soll in die andere Richtung rennen – weil sie sicher vor Gericht gezerrt wird, um auszusagen, und das braucht sie in ihrem Leben nicht", heißt es über das Umfeld der 53-Jährigen.

Der "Bridget Jones"-Star würde sich von ihren Freunden aber nicht beeinflussen lassen. Sie bleibe stur und nehme keine Ratschläge an, unkt eine Quelle der US-Gazette. "Sie glaubt, dass sie und Ant füreinander bestimmt sind", so ein Insider - der wohl nicht an die wahre Liebe glaubt.