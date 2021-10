Renée Zellweger: Am Set von neuer Serie kaum wiederzuerkennen

Als schrullige "Bridget Jones" ist die Texanerin Renée Zellweger in die Hollywoodgeschichte eingegangen. Doch die 52-Jährige traut sich durchaus auch ernstere Rollen zu - wie jene als tragische Leinwanddiva Judy Garland in "Judy", die Zellweger 2020 ihren zweiten Oscar nach ihrer überzeugenden Darbietung im Musical "Chicago" einbrachte. Aktuell steht die Schauspielerin erneut für ein Drama vor der Kamera. In der NBC-Miniserie "The Thing About Pam" über einen realen Mordfall im Jahr 2011 ist Zellweger in der Rolle der wegen Mordes verurteilten Versicherungsvertreterin Pam Hupp zu sehen.

"The Thing About Pam": Zellweger kaum wiederzuerkennen

Zellweger agiert mit ihrer Firma Big Picture Co. bei dem Projekt zudem auch als Co-Produzentin. Nun hat die Daily Mail erstmals Fotos veröffentlicht, die die Schauspielerin am Set der neuen Serie zeigen. Zellweger zeigt bei ihrer jüngsten Rolle Mut zur Veränderung: Um der Kriminellen Hupp, die ihre beste Freundin Betsy Faria getötet haben soll, optisch zu entsprechen, wurde der Schauspielerin allem Anschein nach unter anderem eine Nasenprothese verpasst. Auch sonst scheint sie viel Zeit in der Maske verbracht zu haben.

Außerdem trägt Zellweger auf den neuem Fotos vom Set einen Bodysuit, der ihr einige Kilos mehr auf die Hüften verpasst. Wer die Transformation Zellwegers für die neue Serienrolle sehen will, kann hier einen Blick darauf erhaschen.